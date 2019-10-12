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منسق "عينك في عنينا": 4 مليون شخص مهدد بالعمى في مصر (فيديو)

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:40 م
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منسق عينك في عنينا: 4 مليون شخص مهدد بالعمى في مصر (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد صالح، المنسق الميداني لمبادرة "عنيك في عنينا"، إن الهدف الأساسي للمبادرة هو التوعية بأمراض العيون، حيث هناك 4 مليون مواطن مهددون بالإصابة بالعمى، موضحا أن هناك قوافل كثيرة أعدت لمواجهة أسباب االعمى، ولكن لم تكن بشكل مكثف.

وأشار "صالح"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم السبت، إلى أن هدفهم كان توقيع الكشف على 100 ألف مواطن على مستوى 14 محافظة، وتم توقيع الكشف على 120 ألف مواطن خلال عام، موضحا أن الحملة لم تهتم فقط بتوقيع الكشف بل كان هناك جزء توعوي.

وأكد المنسق الميداني لمبادرة "عينك في عنينا"، أن هناك جهات كثيرة شاركت في الحملة من مستشفيات حكومية وجمعيات خيرية، حيث تكلف عملية القرنية نحو 50 ألف جنيه، معلنا أنه لم يعد هناك قوائم انتظار لعمليات القرنية، لافتا إلى أنهم ركزوا عملهم على محافظات الصعيد، والمناطق الأكثر احتياجا، فهناك أسرة في الصعيد عاد لهم الإبصار بفضل المبادرة.
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