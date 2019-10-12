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6 أهداف سر فوز كريم بنزيما بلاعب الشهر في ريال مدريد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:36 م
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6 أهداف سر فوز كريم بنزيما بلاعب الشهر في ريال مدريد
كريم بنزيما
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الفجر الرياضي
 
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توج كريم بنزيما بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد الإسباني، بعد الأهداف المهمة التي سجلها خلال شهر سبتمبر الماضي.

 

واستلم  كريم بنزيما جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد وهي الجائزة الثانية بعد نيله الجائزة ذاتها عن شهر أغسطس.

 


وقال كريم بنزيما: "الجائزة دائما تكون مميزة، لأنها من اختيار الجماهير، والذين ندين لهم بكل شيء".

 


وسجل بنزيما هذا الموسم 6 أهداف بالإضافة لقيامه بتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات لعبها مع ريال مدريد في كل المسابقات.

 

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