توافد المواطنين والمريدين للاحتفال بمولد السيد البدوي بطنطا (صور)

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شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، اليوم السبت وأمس الجمعة بدأ توافد المواطنين والمريدين من أصحاب الطرق الصوفية وذلك للاحتفال بمولد السيد البدوى بطنطا، الذى يبدأ الاحتفال بة فى الحادى عشر من شهر أكتوبر فى كل عام حتى يوم الثامن عشر من ذات الشهر.



وعلى جانب أخر رفعت محافظة الغربية من أستعدادها لاستقبال مولد السيد البدوى، وقامت مديريات الصحة والاوقاف والتموين والطب البيطرى بوضع خيام فى محيط مسجد السيد البدوى وذلك لخدمة المريدين والمترددين للاحتفال بمولد السيد البدوى.



كما قام اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بأداء صلاة الجمعة أمس فى المسجد، وقاموا عقب ذلك بتفقد محيط المسجد والاطمئنان على انتظام الحالة الامنية.



ويشهد مولد السيد البدوى بطنطا كل عام توافد أكثر من2 مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية وبعضهم يأتى من بعض دول خارج مصر.



وتقام الاحتفالات فى محيط المسجد الاحمدى الى جانب منطقة السارى، وتشهد تأمين مكثف من قبل وزارة الداخلية، حيث تم زيادة البوابات الالكترونية على جميع أبواب مداخل ومخارج محيط منطقة مسجد السيد البدوى كما تم انتشار عناصر الشرطة النسائية والكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات.



ويعتير السيد البدوي هو أحد أقطاب الصوفية الـ 4 وولد في مدينة فاس بالمغرب عام 1200 ميلادية وتوفي 1276، وينتهى نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن على بن أبى طالب، وفي عمر الـ 38 سافر إلى مصر وسكن بمدينة طنطا، لتكون موطن انتشار طريقته، وينظم له سنويا في مدينة طنطا احتفالين أحدهما في شهر أبريل يسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر وهو الاحتفال بمولده الذى يعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحيى ليلته الختامية الشيخ ياسين التهامي ونجله محمود، ويزوره العديد من المشاهير والرؤساء والشخصيات السياسية.