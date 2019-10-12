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ضبط تشكيل عصابي تخصصا في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:35 م
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ضبط تشكيل عصابي تخصصا في سرقة الدراجات النارية بسوهاج
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرى تشكيل عصابى تخصصا فى سرقة الدراجات النارية.

فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة ضم إثنين من العناصر الإجرامية.. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما عدد ( 4) دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمنى المُكثف وبث الطمأنينة بين المواطنين.
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