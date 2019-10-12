ضبط تشكيل عصابي تخصصا في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرى تشكيل عصابى تخصصا فى سرقة الدراجات النارية.





فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة ضم إثنين من العناصر الإجرامية.. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما عدد ( 4) دراجات نارية مبلغ بسرقتها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



