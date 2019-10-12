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البابا تواضروس لأقباط فرنسا: مصر ترسل لكم السلام وأحوالنا بخير

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:34 م
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البابا تواضروس لأقباط فرنسا: مصر ترسل لكم السلام وأحوالنا بخير
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حازم رفعت
 
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في كلمته بقداس في فرنسا، إن مصر ترسل لكم السلام ونشكر الله كل الأمور بخير وأحوالنا بخير، كما نشكر الله علي عمله الذي يمتد في كل مكان في الخدمة والكنيسة وفي بلادنا، مؤكدًا ان الأمور تتطور للأفضل والحياة في مصر إلى أفضل ودائمًا المشوار الكبير كل خطوة فيه تعتبر تقدم.

وأضاف "تواضروس"، خلال كلمته لشعب كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بشانني ملابري في فرنسا، اليوم السبت، أن اليوم أول قداس أصليه في فرنسا، وكنت أود أن أزور فرنسا ولكن الله له توقيت ومواعيد، حيث أتت الفرصة الطيبة أن أكون معكم ثم أذهب الي بلجيكا في زيارة قصيرة، ثم أعود لزيارة أنبا لوقا في كنائس جنوب فرنسا.

وتابع قائلًا: "يفرح معي جميع الآباء الأساقفة الحضور معنا سواء من فرنسا أنبا أثناسيوس وأنبا لوقا ومن مصر معنا أنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس وأنبا ميخائيل الأسقف العام ومعنا من أوروبا نيافة أنبا جابريل أسقف النمسا ونيافة أنبا أنطونيو أسقف ميلانو والآباء الأحباء كلهم معنا ومع الآباء الكهنة والرهبان والشمامسة والسادة الضيوف".

ونوه بأن هذه الكنيسة تباركت بزيارات من البابا الراحل شنوده الثالث، حيث دشنها كما قرأت في اللوحة الرخامية الموجودة على باب الكنيسة، كما انني سعيد بخدمة أبونا جرجس ومحبته وتعبه، مشيرا الي ان هذه كنيسة تتبع لكنائس إيبارشية باريس وشمال فرنسا برعاية نيافة الأنبا مارك، اسقف الايبارشية.
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المزيد عن: حازم رفعت الكنيست البابا تواضروس اقباط فرنسا
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