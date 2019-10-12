في أول ظهور لها بعد الولادة.. 7 تصريحات هامة لـ حنان مطاوع في برنامج "معكم"

حلت النجمة حنان مطاوع ضيفه علي "برنامج معكم منى الشاذلي" من تقديم الإعلامية منى الشاذلي والذي يعرض عبر قناة CBC.

وتحدثت حنان مطاوع في مواضيع عد وتفاصيل فترة حملها ومواقف طريفة، ونستعرض لكم أبرز تصريحات حنان مطاوع خلال الحلقة..





١- "علمت بخبر حملي في التصوير"

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها علمت بخبر حملها للمرة الأولي أثناء تصوير مسلسل "لمس أكتاف"، وقلقت من تغيير شكلها أثناء التصوير.





2- اخفاء الحمل

قالت "حنان"عرفت من زميلاتي أن المخرج يقلق بشدة عندما يعرف أن الفنانة حامل أثناء التصوير لذلك قررت عدم أخبار أحد.





وأردفت قائلة إن القرارات العائلية تتخذها بعد مشاورة زوجها، لذلك قررت بناء علي رغبته عدم الإعلان عن حملها إلا عقب الولادة.





٣_ انهيارها في لمس اكتاف

كشفت أن أصعب مشهد في مسلسل "لمس أكتاف" مع الفنان فتحي عبدالوهاب وقالت "وشعرت أثناء التصوير أن قلبي سيتوقف من شدة التأثر، والاستمرار في البكاء لمدة خمس دقائق عقب انتهاء المشهد".





٤- "تنام في أى حتة"

سردت حنان مطاوع قصتها مع النوم خلال فترة الحمل، فقبل أن تعرف بقصة حملها، كانت تفاجأ بالنوم في أي مكان وسط الناس، الأمر الذي جعلها تشك أنها تعاني من شئ ما، ولكنها تفهمت الأمر عندما عرفت السبب.

وأضافت حنان مطاوع أنها عندما كانت تجلس في السيارة، تغرق في نوم عميق مثل الأطفال.





وكذلك في التصوير، فقد كانت تنام أثناء التصوير بشكل مفاجئ وكوميدي.





٥_ تعليمات الطبيب الخاص بها

قالت انها كانت تمارس الرياضة بشكل مكثف جدا والرقص يوميا لمدة نصف ساعة بناء علي تعليمات الدكتور لتسهيل عملية الولادة.





٦_تفاصيل مشاركتها في مهرجان الجونه مع إبنتها

كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وذلك بعد وقت قصير من ولادتها لطفلتها الأولى، أماليا.





وأضافت خلال لقائها أنها لم تذهب للمهرجان بمفردها، بل جاءت ومعها طفلتها الصغيرة والمربية الخاصة بها ومع باقي العائلة.





٧_تأثرها بأغنية حلقاتك برجالاتك

وفي بداية الحلقة، احتفلت منى الشاذلي بحنان مطاوع وذلك في أول ظهور لها عقب إنجاب طفلتها الأولى "أماليا"،

واستقبلتها على أنغام أغنية السبوع الشهيرة "حلقاتك برجالاتك" للإحتفال بالمولودة الجديدة.





وتأثرت حنان مطاوع بشكل كبير بهذه الأغنية، وصرحت إن سبب تأثرها هو أنها لم تحتفل بالسبوع أو العقيقة حتى الآن، ولذلك فكلمات الأغنية خطفت قلبها.





الفنانة حنان مطاوع نشأت وتربت في عائلة فنية ، فهي ابنة الفنانة شهير المرشدي التي أمتعت الجماهير المصرية بأدوار عديدة، والدها هو الفنان القدير كرم مطاوع، الذي قدم للدراما المصرية العديد من الأعمال الفنية، منها "الصبر في الملاحات"، "أرابيسك"، "أبو البنات"، "الحرملك".





تزوجت المخرج أمير اليماني، وقد تعارفا من خلال عرض مسرحي، كان يعمل أمير مساعد مخرج به، فنشأت بينهما في الأول علاقة صداقة، تطور الأمر في قلب أمير، وفاجئ حنان مطاوع بحبه لها وطلبها للزواج، في بداية الأمر رفضت حنان مطاوع، ولكنها لم تصمد أمام حبه كثيرا، فتزوجا الثنائي، وأنجبا ابنتهما أماليا الشهر الماضي.