صحيفة كتالونية: جريزمان غاضب من فالفيردي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان.





وذكرت صحيفة "سبورت" في تقرير لها اليوم: "في فرنسا يسلطون الضوء على تغيير مركز جريزمان بعيدآ عن الجناح الأيسر".





وتابعت: "كان اللاعب الأفضل في مباراة فرنسا الأخيرة كونه " رأس حربة " ، لمس الكرة 79 مرة أمام ايسلندا".





واختتمت الصحيفة الكتالونية: "عندما يكون أنطوان في قلب الهجوم يكون لاعب آخر ، ويبدو أنه غير راض على مركزه في برشلونة الذي ضعه فيه المدرب إرنيستو فالفيردي".