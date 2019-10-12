صحيفة كتالونية: جريزمان غاضب من فالفيردي!
السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:34 م
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الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان جريزمان.
وذكرت صحيفة "سبورت" في تقرير لها اليوم: "في فرنسا يسلطون الضوء على تغيير مركز جريزمان بعيدآ عن الجناح الأيسر".
وتابعت: "كان اللاعب الأفضل في مباراة فرنسا الأخيرة كونه " رأس حربة " ، لمس الكرة 79 مرة أمام ايسلندا".
واختتمت الصحيفة الكتالونية: "عندما يكون أنطوان في قلب الهجوم يكون لاعب آخر ، ويبدو أنه غير راض على مركزه في برشلونة الذي ضعه فيه المدرب إرنيستو فالفيردي".
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