عاجل.. زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب اليابان مع اقتراب إعصار "هاجيبس"

هزّ زلزال بلغت قوته 5,7 درجات الجزيرة الرئيسية في اليابان، حيث لا يزال إعصار "هاجيبس"، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد منذ عقود، يحصد الدمار في جميع أنحاء المنطقة الوسطى من البلاد.





وتم تسجيل الزلزال في المستوى الرابع على مقياس شدة اليابان من أصل 7 مستويات، ويقع مركز الزلزال قبالة ولاية تشيبا.





ولم يصدر حتى الآن أي تحذير من وقوع موجات المد (تسونامي).



