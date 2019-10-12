النائبة نشوى الديب: "هما مش آثار يعنى"!

دارت معركة شرسة خلال الأيام القليلة الماضية بين النائبة نشوى الديب، وعدد من المثقفين والفنانين الذين اتهموها بمحاولة نقل مسرح البالون والسيرك القومى وبيع أرضهما لمستثمرين، ما دعاهم لإصدار بيان أكدوا فيه رفضهم القاطع لهذا الإجراء.





النائبة نشوى الديب قالت لـ«الفجر» إنها تسعى لأن تتحول منطقة إمبابة لمصدر إشعاع تنويرى وثقافى، وتغيير للصورة الذهنية التى انتشرت فى التسعينيات عن أنها مكان للتطرف والإرهاب، مشيرة إلى أنها بالفعل حصلت على عدة موافقات من وزارة الإسكان لاستغلال أرض مطار إمبابة فى إقامة صرح ثقافى كبير.





وأضافت: حينما بدأت إرهاصات التفكير فى نقل السيرك القومى ومسرح البالون، وجدت الحلم يتجسد أمام عينى بتحويل إمبابة لمنارة ثقافية ومعرفية، ليس لأهلها فقط بل لكل المصريين، وعليه طالبت أن يكون بجوار السيرك ومسرح البالون بعد النقل قصر ثقافة وقصر ثقافة للطفل.





وأضافت: السيرك القومى ومسرح البالون لا يعدان من الآثار فقد تم إنشاؤهما فى الستينيات، أى أن عمرهما لم يتجاوز المائة عام، مشيرة إلى أنهما يفتقران إلى كل الخدمات.





وعن وصف البعض المكان الجديد الذى تسعى النائبة لنقل السيرك ومسرح البالون له بالمكان العشوائى، قالت إن المكان الجديد يضم مثلث بشتيل وحديقة سفارى بارك، أكبر حدائق الجيزة، وهو من أفخم الأماكن فى مصر، مع وجود المترو، إضافة إلى أن هذا الجزء هو امتداد للمهندسين.



