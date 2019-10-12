نقيب أطباء قنا: أزمات الأطباء على رأس الأولويات وإنشاء نادي بقنا الجديدة وتطوير نادي نجع حمادي



وأوضح أنه بالنسبة لمشاكل الاطباء خاصة المشاكل المهنية، يتم التواصل الدائم مع كل الاطباء، بما يضمن حماية الطبيب ويحفظ سلامته من التعدي عليه أثناء ممارسة عمله، بل يروع المرضى داخل المنشأة الصحية بشكل مباشر أو كافة المشكلات الناتجة عن احتكاكه بالعمل.



وأكد خضاري، أنه سيتم الاجتماع بمجلس النقابة من أجل العمل على وضع خطة لإنجاز الملفات التي سيتم العمل عليها، وبحث المطالب الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ كافة البرامج التي تهم الاطباء بمحافظة قنا.



النتيجة الإجمالية لانتخابات نقابة الأطباء في قنا:



فيما قال المستشار أيمن أبودقة، المشرف على انتخابات نقابة الأطباء بقنا، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" إنه بلغ إجمالي من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية، 3031 صوتًا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم بانتخابات نقابة الأطباء الفرعية، 492 صوتًا.



5 أصوات باطلة



وصرح بمجموع الأصوات الصحيحة والباطلة بالنسبة للنقيب الفرعي، وقال إن عدد من أدلوا بأصواتهم 492 صوتًا، والصحيح 487 صوتًا وأن هناك 5 أصوات باطلة.



وأشار إلى أنه بالنسبة لمقاعد النقابة الفرعية أعلى من 15 عاما، بلغ إجمالي الأصوات 492 صوتًا، وأن الأصوات الصحيحة بلغ 470 صوتًا، والباطلة 22 صوتًا، وبالنسبة لأقل من 15 عاما، بلغ الإجمالي 492 صوتًا، والصحيح 454 صوتًا، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 38 صوتًا.



النسبة التي حصل عليها مرشحي مقعد النقيب الفرعي كالتالي:



حصل الدكتور أيمن خضاري، على 234 صوتًا والدكتور أسامة حسين 132 صوتًا والدكتور محمد نوح 46 صوتًا، والدكتور محمد رشاد، 38 صوتًا والدكتور زكريا بريري، 24 صوتًا، والدكتور عباس جابر، 13 صوتًا.



بالنسبة لمقاعد أعلى من 15 عاما، حصل الدكتور أحمد الزقيم على 272 صوتًا، والدكتور محمد الديب، 243 صوتًا، والدكتور أسامة حسين 162 صوتًا، والدكتور عباس جابر، 137 صوتًا، والدكتور وليد طليحي، 126 صوتًا.



بالنسبة لمقاعد أقل من 15 عاما، حصل الدكتور أشرف الهواري على 297 صوتًا، والدكتور عبدالقادر الهاشمي، 223 صوتًا، وتعادل كل من الدكتور حسن مو، والدكتور محمد حامد، بحصولهم على 194 صوتًا.



وتابع أنه هناك عدد 36 مرشح على ثلاثة مقاعد نقابة عامة فوق السن، وعدد 14 على ثلاثة مقاعد نقابة عامة تحت السن، وعدد 3 على مقعد جنوب الصعيد تحت السن، وعدد 6 مرشحين على مقعد نقيب للنقابة الفرعية بقنا، وعدد 5 لاختبار اثنين على عضوية النقابة الفرعية فوق السن، وعدد ٤ لاختيار اثنين على مقعد النقابة الفرعية تحت السن.









قال الدكتور أيمن خضاري، نقيب الاطباء بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، عقب تجديد الثقة فيه، بعد اعلان اللجنة المشرفة فوزه انتخابات التجديد النصفي بنقابة الاطباء، إن هناك العديد من الملفات التي سيتم العمل عليها ومتابعتها من بينها انشاء نادي نقابة الاطباء بمدينة قنا الجديدة.وأشار إلى أنه سيتم عمل مزاد علني على نادي الاطباء في مدينة نجع حمادي، من أجل إدارة النادي من الراغبين في إدارته، نظرًا لما يمثله من موقع جغرافي متميز مطلع على نهر النيل، ليكون مكانًا ذا قيمة تليق بالأطباء بمراكز شمال المحافظة.