بفستان جديد.. رانيا يوسف تُطلق هاشتاج Askrania (فيديو وصور)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:09 م
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الفجر الفني
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في إطار حرص الفنانين على التواصل مع جمهورهم، أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تواصلها مع الجمهور، غدًا الأحد، من خلال جميع حسابتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر هاشتاج بعنوان Askrania.
فستان رانيا يوسف الجديد
وروجت الفنانة رانيا يوسف rania youssef، لهذا الهاشتاج Askrania من خلال نشر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ظهرت فيها بفستان جديد مكشوف الصدر، ويتميز بألوانه الجذابة المتناسقة.
فستان رانيا يوسف، نال استحسان عدد كبير من متابعيها، حيث تلقت العديد من التعليقات الإيجابية، عنه، فمن بين تلك التعليقات: "ايه الأناقة دي"، "قمر"، "في انتظارك".
إطلالة جديدة لـ رانيا يوسف
اعتمدت الفنانة رانيا يوسف، في إطلالتها الجديدة على فستان "نص كم" مطرز بالفصوص، ويدخل في تكوينه أكثر من لون، وارتدت مجوهرات في يدها بسيطة، وتسريحة شعر زادتها جمالا.
رانيا يوسف بإطلالة شتوية في الدنمارك
ومؤخرا شاركت، الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بصورة جديدة ظهرت فيها باطلالة شتوية بحتة، حيث ظهرت مرتدية بالطو طويل، ويبدو على وجهات برودة الطقس، وكشفت رانيا يوسف، من خلال منشور لها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" أنها كانت تحضر عرض فيلمها ليلة حب، وذلك خلال مهرجان ارهوس للسينما ألعربيه بالدنمارك.
فيلم ليلة حب لـ رانيا يوسف
دور قصة الفيلم فى إطار اجتماعى حول مجموعة من الأقارب يتقابلون بعد فترة غياب طويلة تصل سنوات، وهو ما ينتج عنه عدة مواجهات بينهم بسبب الاختلافات التى طرأت عليهم وعلى طباعهم وهو ما يؤدى نشوب العديد من الخلافات.
الفيلم من بطولة رانيا يوسف، هبة مجدى، رانيا منصور، نور محمود، سمر جابر، سيف هانى، وهو من تأليف رانيا البشبيشى، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.
فستان رانيا يوسف بمهرجان الجونة
نذكر أن الفنانة رانيا يوسف، شاركت مؤخرا، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت رانيا سوف، مرتدية فستان مكشوف الصدر، وصفه جمهورها بالجرئ.
واعتاد الجمهور على ذلك من رانيا يوسف، بعد فستانها الشهير الذي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي، لدورته الماضية، حيث كان اسود شفافا ولم ترتدي بطانة وهو الأمر الذي جعلها حديث رواد مواقع التواصل لأيام عديدة.
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