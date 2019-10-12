بعد احتضانها لمحمد صلاح.. من هي أليساندرا أمبروسيو؟

حالة من الجدل العام، آثارها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد ما ظهر على غلاف مجلة عالمية متخصصة في الموضة، بصحبة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، ليتسائل الجميع عن تلك الفتاة التي دائمًا ما تظهر مع مشاهير الكرة العالمية.





أليساندرا أمبروسيو

أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو، عارضة أزياء برازيلية من مواليد 11 أبريل 1981 في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل، وعملت مع فيكتوريا سيكريت وتعتبر من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في كل سنة.





مجال الأزياء

ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة، وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.





وأصبحت مع مرور الوقت أكثر العارضات طلبًا لتصدّر صفحات المجلات العالمية، على رأسها مجلّة Glamour وVogue، حيث تكسب 6 ملايين دولار كل عام.





تصميم الأزياء

وأطلقت أليساندر، خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر، عا 2014م، الذي حمل اسم " ألكسندرا أومبروسيو بي سيي"، الذي بيع منه أكثر من 10 آلاف قطعة في الشهر الأوّل، وبعدها تحوّلت إلى وجه إعلاني لماركة "نيكست" الإنجليزيّة، وقد وصفتها مجلة "فوربس" بالعارضة الأغلى ثمنًا في العالم. وفي العام ذاته ، اختيرت لتنضم إلى عارضات فيكتوريا سيكريت للملابس الداخلية.





حياتها الخاصة

ارتبطت "أليساندرا" بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال جيمي مازور عام 2005 وأعلنت خطوبتهما عام 2008، وأنجبت منه طفلتها "أنغا"، ثم أنجبت ابنها "ليو" عام 2012.





لكنها ارتبطت برجل الأعمال الإيطالي نيكولو اودي، الذي بدأت بمواعدته في أغسطس من العام الماضي وذلك بعد 5 أشهر من انفصالها عن خطيبها جيمي مازور بعد علاقة حب دامت 10 سنوات.





ظهورها مع المشاهير

نشر مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح صورا مع عارضة أزياء برازيلية جمعته بها مجلة GQ، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وحصلت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو البالغة على جائزة خاصة من مجلة "جي كيو" وكان هذا سبب لقائها ضمن جلسة تصوير مع النجم المصري الدولي محمد صلاح الذي اختارته المجلة كـ"رجل العام" لسنة 2019.





ولم يكن ظهورها الأولى من نوعه، مع مشاهير الكرة العالمية، بل سبقها، ظهرت أليساندرا أمبروسيو على غلاف نفس المجلة مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ظهر فيها لاعب يوفنتوس الإيطالي عاريا.





وخطفت أليساندرا الأنظار في مونديال روسيا الماضى بعد ظهورها في مدرجات مباريات المنتخب البرازيلي في كأس العالم من أجل مؤزارة بلادها.





وارتدت حينها أليساندرا قميص المنتخب البرازيلي موقعا عليه من كل لاعبى المنتخب البرازيلي في مدرجات ملعب سبارتاك أرينا.





وكان النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، ظهر على غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة في الموضة بصحبة إليساندرا، وبعدها قام بنشر صورًا جديدة مع عارضة الأزياء العالمية اليساندرا امبروسيو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.



