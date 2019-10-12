الكنيسة تحتفل بالذكرى السنوية الثانية على استشهاد كاهن المرج
السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
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حازم رفعت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الثانية على إستشهاد القمص سمعان شحاته، راعي كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، بعزبة جرجس – الفشن، والمعروف إعلاميًا باسم " كاهن المرج".
واقيمت ايبارشية الفشن وببا بصلاة قداس الذكرى السنوية الثانية لإستشهادة، وسط حشد كبير من اقباط المطرانية واقارب الشهيد.
يذكر أن النيابة العامة قد إتهمت أحمد سعيد إبراهيم السنباطى "19 سنة" فنى صناعة مقيم بالمرج، فى أكتوبر 2017 بقتل القمص سمعان شحاتة رزق الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأنه بيت النية وعقد العزم على قتل القس المسيحى، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض " سكين"، وتربص له بالمكان الذى أيقن أنه سيظفر فيه بالمجنى عليه، حتى باغته طعنا وضربا بانحاء متفرقة من جسده، وأجهز عليه بالسلاح الأبيض قاصدا من ذلك ازهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيض.
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة، مع المتهم أنه لا يعانى من أى مرض نفسى، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجنى عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أى كاهن يراه أمام الكنيسة.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الدقن، فى ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل القس سمعان شحاتة، إحالة اوراقه للمفتى، وإيدت المحكمة النطق بأعدام المتهم شنقًا في جلسة 15 يناير 2018.
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