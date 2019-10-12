على خطى اليابان.. في الأقصر "عاصمة السياحة" لا شيء يضيع

عامل نظافة يعثر على مصوغات ذهبية بـ "70 ألف جنيه"





و بالبحث عن صاحب الحافظة تم التوصل إليه والتأكد من هويته، للقيام بالرجوع لمجلس المدينة واستلام ما ضاع منه.



الأمانة يعملوها الكبار والصغار



ولم يمر يومين على الواقعة الثانية، لتحدث واحدة أخرى ولكن بطلها جيل المستقبل الذي تربى على الأمانة، والتطبع بعادات آبائهم وأجدادهم الصعيدية، حيث عثر التلميذ " ياسين عبد الرحمن فراج طالب بمدرسة ابو الحجاج الابتدائية بالأقصر، على قرط ذهبي داخل مدرسته، وقام بتسليمه على الفور لإدارة المدرسة، وتبين أن القطر لإحدى التلميذات، وتم تسليمه لها.



و تشجيعًا للتلميذ على حسن خلقه، كرمته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لأمانه وترسيخا للمبادئ والقيم الأصيلة.





من الحقائق المعروفة عن اليابان، أن لا شيء يضيع فيها، لما يقوم به العديد من المواطنين اليابانيين بالبحث عن مالك الشيء المفقود، أو تسليمه للشرطة، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه تم إعادة 2.8 مليار ين نقدًا إلى أصحابها الأصليين، إلا أن الأقصر تسير على خطاها أيضًا، بعيدًا عن النظر إلى اختلاف الأرقام لأبعاد منها عدد السكان واختلاف الحالات.ورغم ما يعرف عنه أبناء الصعيد من الشهامة واتباع التعاليم الدينية والعادات، التي تجعلهم لا يقبلون على أنفسهم ما ليس ملكًا لهم، فتشهد الأقصر سابقًا ولاحقًا على أمانة أبنائها، والبحث عن فاقد الشيء لإعادة المفقود لمالكه، وما يدلل على ثلاث أمثلة حدثت في عاصمة السياحة العالمية في أقل من 22 يوم.ففي الثامن عشر من سبتمبر الماضي، عثر عامل نظافة تابع لقطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر على مصوغات ذهبية، تقدر قيمتها بـ70 ألف جنيه، داخل مصنع تدوير مخلفات القمامة بمحافظة الأقصر.وتلقى وقتها رمضان فخري مسؤول قطاع النظافة بالحي، اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين، يبلغه بفقدان مصوغات ذهبية داخل كيس بلاستيك بإحدى صناديق القمامة بشارع نزلة الزناتي، أثناء إلقائه مخلفات القمامة عن طريق الخطأ.و بتحديد موعد إلقاء القمامة، تم التوجه إلى مصنع تدوير المخلفات وأخذ يبحث مرارا وتكرارا عن الكيس، ولم تفلح تلك المحاولات، حتى عثر عليه "يحيى فتحي عطا" أحد العاملين المرافقين لمسؤول القطاع، وتم تسليم المصوغات الذهبية إلى صاحبها.حافظة تقع في يد عامل نظافة أمينو في السابع من أكتوبر الجاري، عثر "موسى عبد الراضي حجاج" عامل نظافة تابع لقطاع جنوب مدينة الأقصر، على حافظة بها مقتنيات شخصية ثمينة داخل إحدى صناديق القمامة أثناء تفريغه، بشارع هلال السباعي، مما جعله يخطر مشرفيه، حيث تم تسليمها إلى رئيس المدينة.