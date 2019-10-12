30 نوفمبر الحكم في دعوى إلغاء قرار لجنة ترشيح عميد دار العلوم القاهرة

قررت الدائرة 13 كادرات خاصة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار هلال صابر، حجز الطعن رقم 40937 لسنة 71 ق المقام من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيه بإلغاء إجراءات ترشيح عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة للنطق بالحكم لجلسة 30 نوفمبر المقبل.





كان تقرير المفوضين قد أوصى بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قرار اللجنة المختصة لترشيح العمداء بجامعة القاهرة فيما تضمنته من استبعاد اسم المدعي أ.د عادل محمد عوض من قائمة الأسماء النهائية للترشيح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.





كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، التي أعلنها على خشبة مسرح حفل الفنان محمد حماقي الذي أقامته الجامعة في 16 أبريل الماضي لجلسة ١ديسمبر المقبل.





وذكرت الدعوى التي حملت رقم (٤٤٧٢٤ لسنة ٧٣ قضائية)، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية أساءت إلى جامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية، بحسب الدعوى، وأصدر عدة قرارات أمام مئات الآلاف من الطلاب باعتبارها مفاجآت.





وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج قائلًا: "إحنا هنخرجك وخلي الـ5% على جامعة القاهرة".





وتضمنت القرارات إعفاء كل طالب لم يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 أبريل وحتى 29 قائلًا: "ماينفعش نيجي بينهم".



