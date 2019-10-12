إحباط ترويج 2 كيلو حشيش بمنطقة إمبابة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تاجري مخدرات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام باسم. ح. ع، 22 سنة، عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى الأثم.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية لضبطه برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وأمكن ضبطه وبحوزته 7 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو و750 جرام، هاتف محمول، مبلغ 330 جنية، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم.





وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وفي نفس السياق كانت قد وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام "أحمد. م.ع.م"، 31 سنة، عاطل السابق إتهامه في 4 قضايا ( مخدرات، مشاجرة ) أخرهم مشاجرة، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي الأثم.



