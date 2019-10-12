كوريا الشمالية تطالب اليابان بدفع تعويضات مقابل غرق قارب صيد

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ذكرت وسائل اعلام كورية شمالية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية "طالبت بشدة" اليوم السبت بأن تدفع اليابان تعويضًا عن قارب صيد غرق عندما اصطدم بقارب دورية ياباني في وقت سابق هذا الاسبوع.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية الكورية إن التصادم الذي وقع يوم الاثنين كان عملًا "عملاقًا" من جانب اليابان، ويجب أن يتخذ خطوات لمنع وقوع حوادث في المستقبل.



وأضاف: "نحن نطالب بشدة الحكومة اليابانية بالتعويض عن إلحاق أضرار مادية من خلال غرق سفينتنا".



وقال المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه: "إذا حدث مثل هذا الحادث مرة أخرى، فستواجه اليابان نتيجة غير مرغوب فيها."



ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية للتعليق.



وقال خفر السواحل الياباني يوم الاثنين إنه أنقذ نحو 60 من أفراد طاقم كوريا الشمالية من قارب صيد غرقت بعد تصادمه مع قارب الدورية الذي كان يطارده خارج المياه اليابانية.



وشكك المسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية في ادعاء اليابان بأن الانقلاب الحاد للقارب الكوري الشمالي تسبب في الحادث.



وتابع المسؤول في البيان: "أن قارب الصيد "كان في رحلة عادية".



وقال المسؤول: "تحاول اليابان بفارغ الصبر تبرير فعلها المتعمد، وحتى أنها تتصرف كحزب مذنب يرفع الدعوى أولًا".



وأضاف: "ومع ذلك، لا يمكنهم التهرب من مسؤوليتهم عن حادث غرق سفينتنا وتهديد سلامة طاقمها".



وقالت السلطات اليابانية: "أن القارب الكوري الشمالي كان يصطاد بطريقة غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

