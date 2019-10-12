نشرة مرور "الفجر".. سيولة مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية على كافة أنحاء الميادين، وتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.





وكانت حركة ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سهولة مرورية، فيما شهدت بعد ذلك انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.



