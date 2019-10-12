ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الذهب اليوم عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب (التفاصيل الكاملة)

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:41 ص
Advertisements
سعر الذهب اليوم عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب (التفاصيل الكاملة)
الذهب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد قرائها بكل ما يهمهم من أخبار تتعلق بأسعار الذهب اليوم، نظرا لأن عملية البحث تزداد يوميا، وهذا بعدما تصدرت عبارة "أسعار الذهب.. سعر الذهب اليوم عيار 21" مؤشرات بحث جوجل اليوم السبت الموافق 12/10/2019.

سعر الذهب اليوم عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب (التفاصيل الكاملة)

انخفضت أسعار الذهب اليوم، ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم لـ676 جنيهًا، مقارنة بالأمس، واستمرارا من جريدة الفجر على خدمة متابعيها ننشر لكم سعر الذهب اليوم عيار 21 وأسعار الذهب، لذا إليكم التفاصيل الكملة في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 773 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 لـ676 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 579 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم لـ 5 آلاف و408 جنيهًا.


أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.

سجل سعر الذهب اليوم  "عيار 21 " بمحلات الصاغه نحو 677 جنيه، ووصل سعر "عيار 18 " إلى  580 جنيه للجرام ، وسجل سعر "عيار 24" نحو771 جنيه ، في حين سجل الجنيه الذهب 5485 جنيه.

تراجع سعر الذهب عالميًا

سعر الأوقية عالميًا انخفضت خلال تداولات اليوم بنسبة 1.4% خاسرًا نحو 20.8 دولاًر ليسجل قيمة 1479.55 دولار، مبتعدًا عن مستويات  1500 دولار للأوقية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب فى محلات الصاغة اسعار الذهب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status