تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد قرائها بكل ما يهمهم من أخبار تتعلق بأسعار الذهب اليوم، نظرا لأن عملية البحث تزداد يوميا، وهذا بعدما تصدرت عبارة "أ سعار الذهب.. سعر الذهب اليوم عيار 21" مؤشرات بحث جوجل اليوم السبت الموافق 12/10/2019.





سعر الذهب اليوم عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب (التفاصيل الكاملة)



انخفضت أسعار الذهب اليوم، ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم لـ676 جنيهًا، مقارنة بالأمس، واستمرارا من جريدة الفجر على خدمة متابعيها ننشر لكم سعر الذهب اليوم عيار 21 وأسعار الذهب، لذا إليكم التفاصيل الكملة في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 773 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 لـ676 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 579 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم لـ 5 آلاف و408 جنيهًا.







أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.

سجل سعر الذهب اليوم "عيار 21 " بمحلات الصاغه نحو 677 جنيه، ووصل سعر "عيار 18 " إلى 580 جنيه للجرام ، وسجل سعر "عيار 24" نحو771 جنيه ، في حين سجل الجنيه الذهب 5485 جنيه.



