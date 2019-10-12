ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبر سار في برشلونة قبل الكلاسيكو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
Advertisements
خبر سار في برشلونة قبل الكلاسيكو
برشلونة
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة الإسباني أرنستو فالفيردي خبرًا سارًا قبل مواجهة الفريق أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو في كلاسيكو الأرض وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأصبح الفرني صامويل أومتيتي جاهزًأ للمشاركة مع الفريق الكتالوني بعدما تعافى من الإصابة بكسر في مشط القدم.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المدافع الفرنسي قد يشارك لعدة دقائق في مباراة الفريق المقبلة أمام إيبار.

وأضافت الصحيفة بأنه في البارسا يتوقعون أنه في غضون شهر، سوف يعود أومتيتي لأفضل نسخة منه.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: رياضة برشلونة اومتيتي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status