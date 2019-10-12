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في حملات أمنية.. ضبط 4 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
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في حملات أمنية.. ضبط 4 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى. 

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 65 كرسى – 50 لوح خشب - خلاطة – 5 ميزان – 10 ترابيزة – 2 استاند - 2 كوريك – 55 سيخ حديد– أسطوانة – 5 قلب شيشة – وبلغ الإجمالي 100 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 4 بائع متجول – 2 تسول – 9 اشيباه – سرقة بالطريق العام - وبلغ الإجمالي 16 قضية جنائية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 65 كرسى – 50 لوح خشب - خلاطة – 3 ميزان – 15 ترابيزة – 2 استاند - 2 كوريك – 55 سيخ حديد– 2 شمسية – وبلغ الإجمالي 195 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 2 بائع متجول – 2 تسول – 18 اشيباه – مضايقة سائحين - وبلغ الإجمالي 30 قضية جنائية مخالفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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