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ضبط 58 قضية جنائية بشارع عثمان محرم في الطالبية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
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ضبط 58 قضية جنائية بشارع عثمان محرم في الطالبية
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية. 

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 2 قضية مخدرات – 3 سلاح ابيض – 2 جناية – 7 مستأنف – 40 جزئى – 25 غرامات – 2 مسجل خطر – دراجة بخارية – ضبط واحضار - وبلغ الإجمالي 58 قضية جنائية.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملات أمنية في وقت سابق بشارع عثمان محرم بالطالبية في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط في مجال المرور عن ضبط 9 حالة سحب متنوع – 17 نموذج 125، 31 اشتباه – وبلغ الإجمالي 57 مخالفة مرورية، وفي مجال المرافق تم ضبط 360 كرسى – 10 ترابيزة – 12 طقطوقة – 15 قلب شيشة – 2 ثلاجة – 5 استاند –3 عربة يد – 5 تروللى – 10 أسطوانة غاز – 2 شمسية – 2 غرزة شاى – 4 ميزان – 10 سلاسل - وبلغ الإجمالي 433 مخالفة اشغالات طريق.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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