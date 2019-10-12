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الكشف عن حارس ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
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الكشف عن حارس ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو
برشلونة
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علي نبوي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حارس ريال مدريد في المباراة المقبلة أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض.


ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة يوم 26 من أكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن البلجيكي تيبو كورتوا سيكون حارس ريال مدريد في الكلاسيكو.


وأضافت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على الدفع بكورتوا بعدما تعافى من المرض الذي لحق به قبل مباراة كلوب بروج بدوري الأبطال.


وكان كورتوا قد غاب عن مباراة ريال مدريد أمام غرناطة بالدوري الإسباني بسبب معاناته من ألام في المعدة.


ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة.

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