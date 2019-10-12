باسكال مشعلاني لـ"الفجر الفني": انتظروني في أغنية بالمصري.. والتمثيل خارج حساباتي (حوار)

* استعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

* السوشيال ميديا ليست دليلا كافيا على نجاح الفنان.. والأهم محبة الناس

* أنا من عشاق عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وصباح.. وابني أجمل ما في الحياة

* الفن لم يأخذ مني شيء لأني حصنت نفسي منه

* صورت حلقة مميزة على شاشة التلفزيون المصري وعملت ديو أنا وأمير كرارة بمشاركة هشام عباس

حققت النجمة باسكال مشعلاني نجاحا كبيرا بأغنيتها الأخيرة "أتعذبت كفاية" بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وتصدرت الأغنية ترتيب الأغاني في أشهر البرامج الغنائية في لبنان ومصر.

بسكال، التي بدأت مشوارها الفني بأول ألبوم لها عام ١٩٩١، وحصدت العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، فتحت قلبها لـ"الفجر الفني" في حوار ممتع تحدثنا معها عن تفاصيل أعمالها الجديدة وكيف تحافظ على جمالها وهل تفكر في خوض التمثيل مثل غيرها من النجمات، وكيف حافظت على أسرتها رغم أهتمامها الكبير بالفن،، وإلى نص الحوار،،









* في البداية نهنئك على نجاح أغنية "اتعذبت كفاية" التي حققت نجاحا كبيرًا وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية؟

أشكرك،، وبالفعل فريق العمل تعب كثيرًا لخروج الأغنية للنور وكانت تجربة رائعة.





* الأغنية لاقت نجاحًا كبيرًا هل توقعت لها كل هذا النجاح وما هو شعورك؟

طبعا أنا سعيدة جداً بكل هذا النجاح وبمحبة الجمهور لها هى الأهم عندى وتوقعت له النجاح لأنني اشتغلت عليها من كل قلبي وهي بالفعل أغنية مميز وتستحق كل النجاح.

* الكليب كان أكثر من رائع ويحمل رسالة معينة مؤخراً لاحظنا أن باسكال تحمل كليباتها رسائل معينة لماذا؟

شكرًا لك أحب الجمهور، والكليب فعلا هو مميز من إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز ومن إخراج زياد خوري صور الكليب في تركيا لمدة ثلاثة أيام تصوير سينمائي داخلي وخارجي وأنا بعتمد على توصيل الرسائل من خلال فني لأن من مهمة الفنان أن يبعث الرسائل للجمهور من خلال فنه، والرسالة في الكليب لكل couple عندما تدخل البرودة إلى حياتهما يجب أن يفتح الإنسان باب جديد وصفحة جديدة لا يقف بمحل معين ونحن كفنانين يمكن أن نوصل رسالة للمشاهد اكتر من الناس العادين حبيت يكون بكليباتي مش بس لقطات جمالية حبيت يكون في مغزي مفيد.









* وما الأعمال الفنية الجديدة التي تستعدى لها خلال الفترة المقبلة؟

أغنية مصرية سنجل تحمل عنوان "استنا" من كلمات محمد الرفاعي وألحان ملحم أبو شديد وقريبا سيتم طرحها.

هل هي من إنتاجك وأين ستصورين الكليب؟

أغنية "استنا" من إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز ومن الممكن جدا أن أصورها في مصر.





* غنيتي بعدة لهجات وحصدتي الجوائز فهل هناك أي عمل بلهجة غير لبنانية أو مصرية؟ وهل يستطيع كل فنان أن يغني بعدة لهجات دون أن يواجهه أي مشاكل؟

نعم غنيت بلهجات مختلفة وأحبني الجمهور ونجحت بذلك وهناك أغنية خليجية حضرتها سابقاً لم أقرر متى ستصدر، لم لا المهم أن يجيد الغناء بلهجات مختلفة فيجب أن تناسب الاغاني صوته وأن يجيد اللهجة وأن يكون لديه قدرات صوتية حسب الأغنية الذي يختارها أن توافقت هذه المكونات طبعا لن يكون هناك أي مشكلة .

* الفن يأخذ ويعطى فماذا أخذ من باسكال وماذا أعطاها ؟

الحمدلله الفن لم يأخذ مني أي شيء لأنني كنت محصنة ومحاطة بعائلتي وخاصة والدتي الله يعطيها طول العمر فهي لها الفضل الكبير على مسيرتي الفنية وكما كنت ومازالت منظمة كل أموري و أولوياتي بمعني عندما أعطيت الفن كنت عازبة وهذا ما أريده حاليا أولوياتي صارت لعائلتي الحمدلله الوقت خدمني كثيراً فكل شيء كان بمكانه وأعطاني الفن أشياء كثيرة أولا أعطاني محبة الناس، والشهرة وطبعا المال.





* من الذي اكتشف موهبتك وشجعك للدخول فى مجال الغناء ؟

اكتشفنى الدكتور جمال سلامة، والملحن إحسان المنذر والفنان ملحم بركات.

* إطلالتك متميزة ومختلفة عن كثير من نجوم الوسط.. فما سبب ذلك وكيف تحافظين على جمالك؟

شكرا لك انا محبة للموضة والترندي طبعا لدي فريق عمل يهتم بأدق التفاصيل ويعطونني رأيهم وبالنهاية أضع أنا لمساتي لأنني صرت أعرف ما يليق بي وما لا يليق بي.

وأنا أحافظ على جمالي مثلي مثل أي فتاة عادية اشرب الكثير من الماء أمارس الرياضة ابتعد عن التدخين أغسل وجهي واضع كريم مرطب واضع واقي الشمس وابتعد عن الشمس قدر الامكان كما اتبع رجيم معين، ابتعد عن الدهون قدر الإمكان وبالنهاية الجمال هو نعمة من الرب ويجب أن نحافظ عليه.

* مع من منّ المطربين تتمني العمل معه في دويتو خلال الفترة المقبلة؟

لا أحد معين والأهم من ذلك يجب أن ننسج سويا ويكون في كريزما.

* أى نوع من الأغاني تفضلين سماعها ؟ ومن من المطربين المفضلين لك؟

أحب سماع الأغنيات حسب المزاج ولكن أحب عبدالحليم، أم كلثوم، السيدة فيروز، صباح، ولا يوجد مطرب مفضل يوجد عمل ناجح وحلو وأغنية حلوة تفرض نفسها بنفسها.





* ما أقرب الأعمال الفنية التى قدمتيها الى قلبك وما العمل الفنى الذي أحدث طفرة في مسيرتك الفنية؟

هناك أكثر من عمل "نور الشمس"، "خيالة"، "بحبك أنا بحبك"، "شو عملتلك أنا".

*هل تفضلين إصدار الأغاني على طريقة السنجل أم فى ألبوم؟

الألبوم طبعا له طعمه خاصة ولكن هذه الأيام الأغنية السنجل عم تخود حقها أكثر.

* هل سنرى باسكال مشعلانى قريبًا فى مجال التمثيل؟

لا أبدا الفكرة غير واردة حاليًا.





* حدثينا عن علاقتك بابنك "إيلى" وكيف تستطيعى المواظبة بين عملك كمطربة وكونك أم؟

ابني "إيلي" أجمل ما في الحياة والأمومة هي أجمل شعور بالدنيا وطبعاً هي مسؤولية كبيرة ولكن بمساعدة والدتي وزوجي أستطيع أن انظم وقتي بين العائلة والفن وهذا ليس بشيء سهل ولكن حتى الآن الحمد لله.

* ما طموحك فى مجال الغناء ونصيحتك لكل موهوب مبتدئ لتطوير موهبته والدخول فى هذا المجال؟

طموحي في مجال الغناء بلا حدود ودائماً أتطلع إلى الأفضل، نصيحتي له أن يشتغل على نفسه ويطور موهبته ويثقلها وأن يسمع لغيره من المخضرمين ومن يختص بأمور الفن ويختار ما يناسب صوته ويشعر به.





* هل السيوشال ميديا أصبحت أحد عوامل نجاح أي عمل فني؟

طبعا لا،، النجاح هو كمية محبة الجمهور لك، حب الناس هو أكبر نجاح وأكبر جائزة ولكن هو يربط بينك وبين جمهورك هالشي كتير حلو بيغطوا أرائهم بالأغنيات شو عجبون وشو ما عجبون بتصير تعرف أذواق كتير وبتعرف محبتك جمهورك أكتر وأنا فعالة على السوشيال ميديا إلى حد معين بالنسبة لفني ولكن لحد معين بالنهاية انا إنسانة ولدي حياتي الخاصة أنا وعائلتي لا أحب كل النهار نزل وطلع صورة وقول أنا أكلت وأنا شربت ليس بالشيء الغلط بس أنا شخصيا ما بحب هالقد كون فعالي فقط أحب أن أكون فعالة بأشياء تخص الفن والقليل القليل عن عائلتي.

* علمنا من مصادرنا الخاصة بأنك صورتي حلقة مميزة جدًا مع أمير كرارة وشارك معك بديو ماذا يمكنك أن تخبرينا؟

نعم صورت حلقة مميزة وقريبا جداً سيتم عرضها على شاشة التلفزيون، وعملنا ديو أنا وأمير كرارة بالمشاركة مع الفنان هشام عباس وقريبا س يتم عرضها، شيء كتير حلو والتجربة أكثر من رائعة.





* ما مشاريعك القادمة في لبنان والوطن العربي، وهل هناك إطلالة تلفزيونية قريبًا؟

يوجد عرس في مصر وحفل آخر في تونس، لاحقاً سأكشف تفاصيل أكثر عن عدة لقاءات ببرامج تلفزيونية قريبًا.