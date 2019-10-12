أبرزها "74 قتيلاً من قوات سوريا منذ بداية العملية التركية".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها، التعليم توجه المدارس بمكافحة التنمر ومتابعة سلوكيات الطلبة النفسية والصحية، و تظاهرات ضد العدوان التركى على سوريا فى ولاية تينيسي الأمريكية





انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.





وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.





وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.





التعليم توجه المدارس بمكافحة التنمر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس، بمكافحة جميع أنواع التنمر فى المدارس" السخرية والاستهزاء والتمييز والعنف" بين الطلاب وبعضهم البعض وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين : النفسى والاجتماعى فى التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب.





وأكدت الوزارة أنه يتم متابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية، من أجل تحقيق الانضباط الذاتى للطلاب داخل وخارج المدرسة.





وكان الأسبوع الماضى شهدت إحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية واقعة تنمر، حيث تعدت والدة إحدى الطالبات بمدرسة عمر مكرم الابتدائية على الطالبة (ر.م)، المقيدة بالصف الرابع بذات المدرسة التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات وإحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية بالوزارة.





مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيري بمقعد النقيب العام

كما أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى للأطباء، على مستوى الجمهورية، فوز الدكتور حسين خيرى بمقعد النقيب العام، بفارق 2000 صوت عن أول منافسيه.





حصل الدكتور حسين خيرى، على 5788 صوتا، والدكتور أسامة عبد الحى حصل على 3767 صوتا، والدكتور جمال شعبان حصل على 2241 صوتا.





أما بالنسبة لمقاعد فوق السن، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، فأوضحت المؤشرات الأولية، فوز كل من: الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، ومقاعد تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، فاز كل من: الدكتور أحمد السيد، والدكتور محمود عرفة.





تسريب صوتى يفضح سيطرة أردوغان على الصحف التركية

وعلى المستوى الخارجي، كشف تسريب مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجله بلال، عن امتلاك أردوغان لعدد من الصحف التركية، موجهًا مادتها الصحفية لصالحه، من جهة، ومن جهة أخرى تكون غطاءً لمعاملاته المالية.





وفى التسريب الذى نشرته عدد من الصفحات التركية المعارضة، وبَّخ الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، ابنه، خلال المكالمة التى جرى تسريبها خلال عام 2014، أثناء تولى أردوغان رئاسة الوزراء في بلاده.





74 قتيلًا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية

وأعلن المرصد السوري، اليوم السبت، عن مقتل 74 شخصًا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية.





وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها مقتل 5 جنود أتراك واحتفظت بجثثهم لديها.





وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، أنها دمّرت 4 دبابات تركية على حدود تل أبيض، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.





شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.





وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.





تظاهرات ضد العدوان التركى على سوريا فى ولاية تينيسي الأمريكية

وفي السياق ذاته، تظاهر حشد من أكثر من 500 شخص أمام المحكمة الفيدرالية في ناشفيل بولاية تينيسي الامريكية لدعم الأكراد السوريين بعد أن غيرت إدارة ترامب سياستها في سوريا الامر الذى ادى الى فتح الطريق امام العدوان التركى.



