بين الدفن حيًا وسرقة الجثة.. حكايات خرافية لاحقت الفنانين بعد موتهم

الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها كل البشر، ورغم هذا الاجماع الشامل فيجد الكثيرون صعوبة في تقبل وتصديق حدوثه بالفعل، وعندما يكون المتوف تحت الأضواء الأمر هنا يختلف، لأن صدمة عشاقه ومحبيه في موته تكون كبيرة، ولا يستطيعون تصديق أن حياة هذا النجم التي كانت مليئة بالصخب والضجيج انتهت وعاد إلى التراب كأي إنسان عادي وها هو يرقد في صمت وهدوء، ورغم موتهم منذ سنوات، إلا أن الشائعات ماتزال تطارد العديد من المشاهير، حيث تحاك الكثير من القصص حول موتهم وقبورهم وجثامينهم.





وهنا نستعرض لكم أهم النجوم الذين لاحقتهم الشائعات بعد الممات.





صباح في قبر 5 نجوم



أولى الشائعات التى لاحقت وفاة الصبوحة كان إشاعة أن فنانة شهيرة تعشق فن الشحرورة صباح تكفلت بمصاريف جنازتها، بكل ما اشتملت عليه من عروض موسيقية ولافتات.



وانتهى مسلسل الشائعات بقبر الفنانة اللبنانية، الذي تحدث عنه بعض النشطاء وعدد من المواقع الإلكترونية، مرفقين حديثهم بمجموعة من الصور لمقبرة أنيقة وصفوها بأنها "فندق خمس نجوم"، صممه الأهل وفق وصية أوصت بها الشحرورة قبل مماتها، وطلبت أن يشتمل قبرها على جهاز تليفزيون وسرير ومرآة، وكلها شائعات نفتها الأسرة.









وبخصوص الجنازة، صرحت أسرة الفنانة اللبنانية صباح على أن أسرة صباح تكفلت بكل مصاريف الجنازة، فيما أوضحت ابنة شقيقة الفنانة أن القبر الذي أشارت إليه المواقع الإلكترونية لا يخص الفنانة صباح، وإنما هو مدفن ملك الغجر الروماني، فلورين تشاوبا، الذي توفى في 2013، عن عمر ناهز التاسعة والخمسين عاما إثر إصابته بنوبة قلبية.









صلاح قابيل والدفن حيا



فور رحيل الفنان صلاح قابيل عام 1992 انطلقت عدة روايات حوال ملابسات وفاته، كالنار فى الهشيم، وظلت متداولة طوال تسعينيات القرن الماضى بين الكبار والصغار فى البيوت المصرية، ويتمثل أشهرها أو أكثرها تداولاً فى أن الفنان كان مصاباً بمرض السكر، ودخل فى غيبوبة فاعتقد الأطباء أنه مات، ومن ثم قاموا باستخراج تصريح دفن له، وبعدما انتهت مراسم الدفن استفاق الفنان من الغيبوبة ليجد نفسه فى القبر، وحاول الخروج بشتى الطرق وظل يصرخ على الحراس الذين اعتقدوا أنها أصوات أشباح، ولم يعيروا أى انتباه لما سمعوه.





ويستكمل البعض القصة بأن الفنان حاول التمسك بالحياة وظل يحفر بيديه للخروج من القبر لكنه بذل مجهودا كبيرا حتى وصل إلى السلم فمات بأزمة قلبية جراء هذا المجهود، وفى اليوم التالى فتح الحراس المقبرة ليجدوا آثار الحفر واضحة بالقبر والفنان ملقى، ليصابوا بالصدمة الشديدة جراء ما شاهدوه.





والغريب أن رواة تلك القصة فى البيوت المصرية كانوا يحكونها وكأنهم رأوها أعينهم، رغم أنها لم تتعد كونها شائعة، والأغرب أنه مازال البعض يصدق تلك القصة الوهمية حتى الآن، رغم تكذيبها عدة مرات من قبل أسره الراحل.







العندليب الأسمر جثته لم تتحلل

في عام 2006، أصبحت قضية جثة عبدالحليم حافظ التي لم تتحلل في قبرها رغم مرور 30 عاما على وفاته حديث الناس في القاهرة بعد أن كشفت عنها إحدى الصحف المصرية، التي أكدت نقلا عن الذين رأوا الجثمان أن جثة "عبد الحليم" لا زالت على حالها وكأن صاحبها دفن للتو، ومن المعروف أن "عبد الحليم" توفي في لندن بعد أن أصيب بنزيف حاد.









والكشف عن جثة "عبدالحليم" في قبره جاءت بعد قيام لجنة من أسرته ولجنة حكومية بفتح قبره لحماية المقبرة من تسرب المياه الجوفية إليها، ومنذ تلك اللحظة أشيع أن جثته موجودة بكامل ملامحها ولم تتحلل.





وذكرت الصحيفة التي نشرت الخبر إن فريقاً تشكل من أسرة المطرب الراحل ضم 2 من حراس مقبرته بمنطقة البساتين ومثلهم من المشايخ، وأكدوا أن "عبدالحليم" مازال محتفظا بالصورة التي فارقنا بها بشعره الأسود وجسده النحيل حتى رموشه وملامح وجهه كاملة، حسب الصحيفة.





كما نشرت تصريحات الشيخ نصر، مؤذن مسجد الدندراوي، الذي أكد كلام قائلا: "رأيت عبدالحليم كما هو مغمض العينين ورأسه كما هي وأنفه وشعره.. وهذا المشهد ليس خرافة بل حقيقة أشهد بها بعد أن طلبت مني الأسرة متابعة إجراءات فتح المقبرة وتنفيذ ما جاء بالفتوى الشرعية بفتحها.









سرقة جثة أحمد زكي

لاحقت الفنان الأسمر أحمد زكي إشاعة، حيث تقول إن جثته تعرضت للسرقة، وانتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى خرج حارس مقبرته على إحدى القنوات الفضائية، ليؤكد أن الخبر عار عن الصحة تماماً، وأن مقابر الرؤساء والشخصيات الهامة محاطة بحراسة مشددة.





وكانت إشاعة سابقة قد طاولت جثة زكي، حين قال بعضهم إنه دخل ثلاجة الموتى حياً.





والحقيقة أن ذلك قد حدث فعلاً، ولكن أثناء أدائه أحد أهم أدواره، وهو فيلم "موعد على العشاء"، حين رفض استبدال دوره بدوبلير، وقرر أن يدخل ثلاجة الموتى، وتم إعادة المشهد عدة مرات حتى وصل إلى المصداقية التي يريدها.









محمد عبدالوهاب

الموسيقار محمد عبد الوهاب لعل أطرف هذه القصص هي قصة عودة موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب من الموت، وهي قصة لا يعرفها الكثيرون، وقد حكاها بنفسه في أحد التسجيلات الإذاعية القديمة، عندما قال متذكرا إنه عندما كان يبلغ من العمر سنتين حدثت له وعكة صحية أفقدته الوعي، فظنت عائلته أنه قد مات، وامتلأ منزل الأسرة بالبكاء والنواح، لكن فجأة وأثناء غسل الطفل محمد عبدالوهاب عاد إلى وعيه باكيا، فتحول الحال في منزل الأسرة إلى سعادة وضحك بالطفل الذي عاد من الموت قبل جنازته بدقائق.