احتفالا باليوم العالمي للفتاة.. طفلة من ذوي الإعاقات البصرية تتولى أمين "القومي للطفولة" (فيديو)

قال الدكتور خالد درويش، مستشار منظمة اليونسيف في مصر، إن تولي طفلة من ذوي الإعاقات البصرية منصب أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة لمدة يوم واحد، يعد لافتة جميلة من المجلس باستضافة الفتاة لتلعب دور هام في المجلس.





وأشار "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن هذا التصرف يعد رسالة أن ذوي الاحتياجاات الخاصة لهم دور في المجتمع، موضحا أن المجلس القومي للأمومة والطفولة كان قد اطلق مبادرة "تمكين البنات" وتقوم على أن الفتة يكون لها صوت مسموع، وواصل.





ونوه بأن المبادرة تركز على الفتيات والأولاد بنسب متساوية، ولكن الفتيات يحتاجون إلى دفعة أكبر، بحيث يتم اختيار الفتيات التي تبرز عليهم ملامح وصفات القيادة لتدريبهم، ولكن يجب أن يكون لديهم خبرات يشاركوها مع غيرهم.





وقد أطلق المجلس القومي للأمومة والطفولة مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" برئاسة الدكتورة عزة عشماوي، حيث أن المجلس اختارة طفلة عمرها 15 عام، من ذوي الإعاقات البصرية وتدعى مريم محسن حتى تتولى منصب أمين عام المجلس لمدة يوم، وتأتي هذ المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للفتاة.



