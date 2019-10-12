عامل تنظيف المقابر بسوهاج يكشف لـ "الفجر" أسحار مهلكة.. ومصدر بالأوقاف يؤكد: كفر وشرك بالله

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"مرض، موت، خلافات، قتل، حرق، تفريق، عدم إنجاب، خسارة مال، جنون" كلها جمل تحمل معاني الإنتقام والخيانة لأشخاص ليس لهم أي ذنب سوي أنهم يعيشون في عالم مليئ بالمؤمرات والخيانة لكن الله سبحانه وتعالي رحيم جدًا بعبادة وعلى أيدي شباب تعشق تراب وطنها الغالي مصر نظموا حملات لتنظيف مقابر قراهم ونجوعهم بمحافظة سوهاج من الأسحار المدفونة علي أيدي من لا يحملون في قلوبهم أي رحمة تجاه المجتمع فبمئات الجنيهات دمروا جيل كامل بتلك الأفعال المجرمة قانونيًا والمحرمة دينيًا.



وشهدت عدد كبير من قري ونجوع محافظة سوهاج إستخراج وإبطال عدد هائل من السحر تم وضعه داخل المقابر والهدف منه دمار وتشتيت حياه أسر كاملة وتركها تعيش في مأساة تتمثل في أمراض وعقم ودمار شامل لحياتهم وتفرقة بين الأزواج وجرائم ترتكب تحت تأثير السحر سواء الأسود أو السفلي أو المأكول أو المشروب أو الملقي بنهر النيل أو ما تحمله الطيور حتي أن حرمة الموتي لا تسلم من أفعالهم الشياطية ووضعوا الأعمال السحرية داخل المقابر وربما في جثث الموتي دون أي رقابة.



الفجر تواصلت مع عدد كبير المواطنين الذين أصيبوا بسحر حيث أكد " بلال.خ.أ"أنه عرض لسحر جعله يبتعد عن الزواج حتى أن بلغ من العمر 40 عامًا ولكيكن يدري أن ابتعاده عن الزواج كان بسبب عمل سفلي تم وضعه بالمنطقة الجبلية غربمدينة طما داخل إحدي المقابر هكذا كشف له أحد المعالجين الروحانيين وبالفعل تم استخراج العمل وفكطلاسمه وإبطاله ومن ثم تم حرقه مضيفا اليوم تزوجت ورزقني الله بطفلين ولولا معرفة السبب كنت سأظلبدون زواج أبد الدهر.



وأضافت " وفاء.أ.س " من قرية الشيخ مسعودبطهطا أنها تعرضت لسحر تسبب لها في مشكلات صحية أنفقت عليها آلاف الجنيهات للعلاج لكن دون جدوى إذ تعرضت لمرض في المعدة لمدة أكثر من 3 سنوات وسط تأكيداتمن الأطباء أن سبب الآلام المستمرة مجهولة حتى أنها أجرت منظار لمعرفة ما بداخلالمعدة لكن المفاجئة أنه لا يوجد ورم أو تقرحات لكن يوجد شيء داخل المعدة غير مرئي فما كان بها إلا للذهاب لأحدالمشايخ الذي أوضح لها بان سحر وراء مرضها وتم إبطاله وشفائها بإذن الله.



من جانبه قال الشيخ عبد الرحمن اللاوي مدير المساجد بمديرية الأوقاف في محافظة سوهاج والمنسق العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع سوهاج أن جمهور العلماء أكدوا على أن تعلم السحر وتعليمه وممارسته حرام شرعا وقد حرم العلماء الذهاب إلى السحرة وتصديقهم لما رواه الإمام مسلم في صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وأخرج أهل السنن الأربع وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بمايقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.



وأضاف مدير المساجد بمديرية الأوقاف في محافظة سوهاج والمنسق العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع سوهاج قائلا:عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقدكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد وعلي ذلك نقول إن السحر محرم وأن من يسلك مثل هذه الطرق فهو يخالف العقيدة وأن كافة من يسحرون الناس أو يكونون سببا أوعاملا في ذلك فيخشى عليهم من سوء الخاتمة والعاقبة.



