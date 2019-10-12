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صفقة من العيار الثقيل في طريقها لبرشلونة ولكن!

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
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صفقة من العيار الثقيل في طريقها لبرشلونة ولكن!
ممفيس ديباي
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الفجر الرياضي
 
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كشف لاعب منتخب هولندا السابق ويم كيفت مفاجأة مدوية في حال تم تعيين كومان مديرا فنيا لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقال ويم كيفت وهو لاعب هولندي سابق في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "ديباي ممفيس لديه القدرة على النجاح في برشلونة إذا رغب الأخير في ضم اللاعب الفترة المقبلة".

وتابع كيفت: "إذا درب أسطورة هولندا كومان نادي برشلونة بعد يورو 2020 سوف يبذل قصار جهده لأخذ ديباي ممفيس معه".


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