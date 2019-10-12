برشلونة يطعن ريال مدريد ويستعد لخطف صفقة القرن





ويرغب ريال مدريد هو الآخر في ضم مبابي، حيث يؤجل فلورنتينو بيريز الدخول في المفاوضات من أجل التعاقد مع الموهبة الشابة إلى الصيف القادم.

يحلم نادي برشلونة بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أكدته تقارير صحفية في إسبانبا.وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن النادي الكتالوني سيكون هدفه التعاقد مع رأس حربة صريح في الفترة المقبلة.وأضافت الصحيفة بأن برشلونة وضع أكثر من لاعب على رأس أولوياته للتعاقد معه في مركز المهاجم رقم 9 والذي يقوم بدوره حاليًا لويس سواريز.وتابعت الصحيفة بأن برشلونة سيحدد أداء سواريز ما اذا كان التوقيع مع "9" سيتم تسريعه في الصيف المقبل، أو تأجيله حتى عام 2021.وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هو الحلم الكبير لدعم هجومه.