بفستان أحمر وبليزر.. إليسا تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها على "إنستجرام"



وتستعد الفنانة إليسا لإحيائها حفلا غنائيا كبيرا على مسرح الأولمبيا فى باريس ،وذلك يوم ١ نوفمبر القادم.



ومن الجدير بالذكر أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في ليلة رأس السنة ، ويعد هذا الألبوم هو الألبوم الأخير في مشوارها الفني بعد أن أصدرت قرار بالاعتزال.



وتتعاون اليسا في ألبومها الجديد عدد مع أشهر شعراء وملحنين الوطن العربي منهم:" أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري" .



يذكر أن آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.





تحرص الفنانة إليسا، على مشاركة متابعيها صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.نشرت الفنانة إليسا، صورة جديدة لها عبر "إنستجرام" ، وظهرت فى الصورة وهى ترتدى فىستانا كط باللون الأحمر، يحتوى على طبقات من الشيفون، ووضعت على كتفيها جاكيت باللون الأسود، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، وارتدت صندل باللون الأسود،وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.