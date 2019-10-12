أعضاء الاتحاد الأوروبي يدينون هجوم تركيا على سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي، تركيا، إلى إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا، حيث أدانت الدول الأعضاء بشكل فردي الهجوم، وتعتزم الدول معالجة الوضع، وكذلك إمكانية فرض عقوبات على أنقرة الأسبوع المقبل.





بعد وقت قصير من شن أنقرة الهجوم يوم الأربعاء، دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، تركيا، إلى وقف العملية، قائلة، إنها قوضت التقدم المحرز في سوريا من خلال الجهود الدولية المبذولة للقضاء على جماعة "داعش".





وقال "موغيريني"، في بيان: "في ضوء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، يعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق حل مستدام للصراع السوري عسكريا. ويدعو الاتحاد الأوروبي تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي الجانب. ستؤدي الأعمال القتالية المسلحة المتجددة في الشمال الشرقي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها وتفاقم معاناة المدنيين وإثارة المزيد من عمليات النزوح".





وأضافت، أن آفاق إقامة السلام في سوريا، في أعقاب الحرب الأهلية التي دامت سبع سنوات، قد تم تحديها أيضًا من خلال الهجوم.





وحثت "موغريني"، تركيا على استخدام الوسائل الدبلوماسية، بدلاً من العمل العسكري، لمعالجة شواغلها الأمنية في المنطقة، ودعت أنقرة إلى ضمان حماية المدنيين في المنطقة.





وقالت الممثلة العليا: "يجب معالجة المخاوف الأمنية لتركيا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، وليس العمل العسكري، وفقًا للقانون الإنساني الدولي. يواصل الاتحاد الأوروبي حث جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء سوريا".





في الأيام التالية بعد بدء العملية، تحدث العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل فردي لإدانة تصرفات تركيا.





وأطلقت تركيا يوم الأربعاء، عملية "ربيع السلام" في شمال سوريا، مستهدفةً قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية وجماعة داعش الإرهابية. وبررت أنقرة تصرفاتها من خلال الادعاء بأن قوات سوريا الديمقراطية تابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.





بعد فترة وجيزة من الإعلان، بدأت القوات التركية تتقدم إلى المناطق الشمالية من سوريا، وبالتحديد مدينتي رأس العين وتل أبيض في محافظة الحسكة. وقالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة، إن أنقرة حييدت ما يقرب من 350 مقاتلًا كرديًا في اليوم الثالث من العملية، بينما كان مركز معلومات روجافا، وهو مجموعة دفاع مستقلة في شمال شرق سوريا، قال يوم الخميس، إن 11 مدنياً قُتلوا في الهجوم، ستة منهم من القاصرين.





بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن ما يقدر بنحو 64 ألف شخص قد فروا بالفعل من المنطقة بحثًا عن ملاذ من القوات التركية المتقدمة، في حين أن ما مجموعه 300 ألف من السكان في شمال شرق سوريا قد يغادرون منازلهم مع استمرار العملية، مما أثار قلقًا دوليًا من أن العملية ستزيد من أزمة اللاجئين السورية المأساوية بالفعل.





يوم الأربعاء، أدان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الهجوم بأشد العبارات، ودعا أنقرة إلى وقف العملية ومتابعة مصالحها الأمنية بطريقة سلمية.





تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس قائلاً، إن الوضع قد يؤدي إلى أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة، بسبب الآلاف من الناس يفرون فجأة من منطقة القتال دون مكان مخصص للذهاب للحصول على غطاء.





وقال "ماكرون"، في مؤتمر صحفي: "أدين بشدة العملية العسكرية الأحادية الجانب التي تقوم بها تركيا في سوريا. أدعو تركيا إلى وضع حد لها في أقرب وقت ممكن".





وفي يوم الخميس أيضًا، استدعى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دو مايو، السفير التركي في روما للتعبير عن إدانته لإجراءات أنقرة.





وكتب دي مايو لاحقًا على فيسبوك: "ما يحدث في سوريا - الهجوم التركي، وإنكار حقوق السكان المحليين والشعب الكردي بشكل خاص، وقتل المدنيين - كل هذا غير مقبول، ولا يمكننا أن ننظر في الاتجاه الآخر ... إيطاليا، أكرر، تدين مبادرة أنقرة، ولهذا السبب أعطيتني منذ فترة تعليمات باستدعاء السفير التركي إلى وزارة الخارجية".





وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، أميلي دي مونتشالين يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيناقش الآن إمكانية فرض عقوبات على أنقرة.





وأضاف دي مونتشاين، على الهواء في قناة "فرانس إنتر" عندما سُئل عما إذا كانت فرنسا ستفرض عقوبات على أنقرة: "سنناقش العقوبات المحتملة ضد تركيا في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل"، مضيفًا، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تناقش هذه القضية حاليًا.





من المقرر، أن يجتمع المجلس الأوروبي في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر في بروكسل.



