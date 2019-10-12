طلب مفاجئ من ميتشو قبل القمة

حرص المدير الفني للزمالك، الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، على توجيه رسالة إلى الجهاز الإداري للقلعة البيضاء وذلك قبل أسبوع من القمة.





وطلب ميتشو من الجهاز الإداري الاتفاق مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية، من أجل خوض مباراة ودية أمامهم خلال الأيام المقبلة، في إطار تجهيز اللاعبين غير الدوليين لمواجهة الأهلي المقلبة.





يستأنف فريق الزمالك بقيادة ميتشو، تدريباته الجماعية على ملعب النادي بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي 19 أكتوبر ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.





ويغيب عن الزمالك اللاعبين الدوليين، محمد عواد، محمود علاء، عبدالله جمعة، طارق حامد، وعمر السعيد.





ورباعي المنتخب الأولمبي، محمد صبحي، محمد عبد السلام، إمام عاشور، ومصطفى محمد، بالإضافة إلى حمدي النقاز، وفرجاني ساسي.