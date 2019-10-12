مسؤولون في أفغانستان: قوات الأمن تستعيد منطقة من طالبان

تمكنت قوات الأمن الأفغانية، اليوم السبت، من استعادة السيطرة على منطقة بإقليم قندوز شمالي البلاد، حسبما أعلن مسؤولون في أفغانستان.

وكان مسلحو طالبان، احتلوا منطقة "داشت إي آرشي" قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

واستعادت قوات أفغانية خاصة (كوماندوز) السيطرة على المنطقة بعد ظهر الجمعة، حسب ما ذكره شاه خان شيرزاد، وهو عضو برلماني يمثل الإقليم.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية استعادة السيطرة على المنطقة.

وقال شيرزاد، إن "أربعة جنود، على الأقل، أصيبوا في العملية. وأضاف أن قوات أمريكية قدمت العون للقوات الأفغانية في العملية".

ومن بين الأقاليم الشمالية في أفغانستان، تحافظ طالبان على وجود قوي لها في قندوز منذ سنوات.

وكان مسلحو الجماعة سيطروا على مدينة قندوز، عاصمة الإقليم، لمدة أسبوعين في عام 2015.



