"أمن المنيا" تكثف جهودها لفك لغز قضية العثور على رضيعة مقتولة

وفاة عامل بملوي





وتم تحويله من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، عقب وصولة لمستشفى ملوى متأثرًا بحالة تسمم إثر تناولة قرص حفظ الغلال، وعلى إثر ذلك تم تحويلة الى مركز السمسم، وعقب وصولة وفاتة المنية متأثرًا بإصابتة، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بالتحفيظ على جثة المتوفي بمشرحة مستشفى المنيا.



وفاة ربة منزل بملوي

ويجدر بالاشارة، شهد ذاك المركز "ملوي" حالة وفاة ربة منزل "أول أمس" الثلاثاء، وفاة حالة آخر متاثرة بحالة تسمم إثر تناولها قرص حفظ الغلال، حيث أكد الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، خلال بلاغ لمركز شرطة ملوى، بوصول "و.ف.ع" 25 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية هور التابعة إداريا لمركز ملوي، وبسؤال أهلية المتوفية أكدوا تناولها قرص حفظ الغلال.



حادث سير شمالي المنيا

كما أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وتم تحويل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملى لتلقي الرعاية الطبية.



كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية "الجدامى" التابعة اداريًا لمركز بنى مزار والمارة على محافظة المنيا.



وبإنتقال قوات الأمن تبين وقوع حادث انقلاب سيارة سيارة ملاكي أسفر الحادث عن إصابة كلا من: أحمد جلال محمد، 19 عاما، عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بـ أشتباة كسر فى العمود الفقري، ونزيف بالبطن، و"محمد سيد فوزي إبراهيم "، 48 عاما، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بـ سحجات وكدمات متفرقة بانجاء الجسد، و"عامر أحمد صبحى يوسف"، 37 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة،مصاب بسحجات وكدمات.



وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، تم تحويل جميع المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملى.



إصابة 7 أشخاص في حادث مروع

كما أصيب 7 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على مطلع كوبري الشرفاء الكائن بمدينة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وتم تحويل المصابين إلى مستشفى المنيا لتلقي الرعاية الطبية.



كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمدينة المنيا.



وبانتقال قوات الأمن تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مع مطلع كوبري الشرفاء أسفر الحادث عن إصابة كلا من: ايمن نصر شعبان، 25 عاما، مقيم بمدينة المنيا، مصاب باشتباة كسر بالقدم اليمني وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وسيد يسري راضي، 75 عاما، مقيم بمدينة المنيا، مصاب باشتباة بالترقوة اليسري، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ومحمود صالح سعد 24 عاما، ملازم حربية بالمنيا مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وأحمد مصطفى محمد حسن، 26 عاما، مقيم بمدينة المنيا، مصاب بكدمات وسحجات، وائل حسن عدلي أحمد، 40 عاما، مقيم بمدينة المنيا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، أحمد محمد على، 34 عاما، مصاب بكدمات شديده بضلوع الصدر، صلاح عرفان أمين، 23 عاما، موظف، سائق، مصاب بجرح قطعي بفروه الرأس 3 سم، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمطلع الشرفاء.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، تم تحويل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام.



تكثف وحدة مباحث مركز سمالوط شرق، بقيادة الرائد أحمد لبيب جهودها لفك لغز قضية مقتل طفلة تبلغ من العمر 18 شهرًا في ظروف غامضة بدائرة المركز.وتعود تلك الواقعة عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة سمالوط شرق باختفاء طفلة تبلغ من العمر عام ونصف من العام، مساء الخميس الماضي من قرية قلوصنا التابعة لدائرة مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وعقب تشكيل فريق بحث جنائي تم العثور على الطفلة جثة هامدة.وكشفت تحريات المباحث، عن قيام سائق توك توك بخطف الطفلة من الشارع يوم الخميس وقام بقتلها وتركها شرق السكة الحديد بحرى سمالوط.وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم سائق التوك توك وتحديد سبب ارتكابه واقعة قتل الطفلة، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.ولفظ عامل أنفاسه الأخيرة عقب تناوله قرص حفظ الغلال داخل مستشفى المنيا، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنيا.وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل مستشفى المنيا العام، يفيد بوصول "عصام _ ص _ ع - أ"، 45 عاما، عامل بمجلس مدينة ملوى، مقيم بقرية الاشمونين.