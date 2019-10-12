منظمة حقوية تطالب قطر بالتحقيق "فوراً" في وفيات العمالة الوافدة

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس بيانًا طالبت فيه قطر، بالتحقيق فوراً في أسباب وفاة العمال الوافدين وأن تعلن نتائج تحقيقاتها، في ضوء البحوث الطبية التي خلصت إلى أن ضربة الشمس، سبب مرجح لموت العمال في قطر، بسبب مضاعفاتها على القلب والأوعية الدموية.

وطالبت المنظمة قطر، بالتقييد الفوري للعمل في الفضاء المفتوحة، لحماية العمال من المخاطر القاتلة للحرارة المرتفعة، وإصدار بيانات عن وفيات العمال الوافدين في الأعوام الستة الماضية، على أن تشمل معلومات مصنفة حسب العمر، والجنس، والمهنة وسبب الموت، وتعديل قوانين التشريح في الطب الشرعي، ما يسمح للطب الشرعي بالتحقيق في جميع الوفيات المفاجئة أو غير المبررة، وإصدار تشريع يفرض بأن تشمل جميع شهادات الوفاة إشارة إلى سبب الوفاة الدقيق طبياً، حسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الجمعة.