الأحوال المدنية توضح إمكانية استخراج هوية للمعاق الأقل من 15 عامًا

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، أن الإجراءات المطلوبة لاستخراج هوية وطنية للمعاق حال وصوله عمر 12 عامًا.



وتلقت الوكالة، عبر حسابها الرسمي رعاية العملاء، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه، "عندي طفل معاق عمره 12سنة، هل أقدر أن أستخرج له هوية وطنية، مع العلم أنه طالب، فما المطلوب؟".



وردَّت الأحوال المدنية، قائلة: "نعم يمكنه، لكن يلزمه حجز موعد ويلزمك التعريف الإلكتروني وصور شخصية مقاس ٦×٤ والأصل من سجل الأسرة وتعريف بالمهنة".



وينص نظام الأحوال المدنية (المادة67) على التزام "كل من أكمل الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية هوية وطنية خاصة به، ويكون ذلك اختياريًّا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة، بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي".



ويجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في هذه الأحوال.



وتنص نظام الأحوال المدنية (المادة 69)، بأنه يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات، التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك.



