لوس أنجلوس تشهد احتفالية Power of Women بحضور جينفر أنستون



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من مشاركة النجمة جينفر أنستون بهذا الحفل بعد اختيار مجلة "فيرتي" لها كواحدة من قائمة السيدات البارزات بهوليوود.



وخطفت جينفر أنستون أنظار الحاضرين للحفل بإطلالتها الأنيقة التي كانت من تصميمات ماركة Alexander McQueen العالمية.



يأتي ذلك بعد أن زينت النجمة الكبيرة جينفر أنستون غلاف مجلة Variety في عددها الجديد الخاص الذي تطرحه تحت شعار power of women، وتم تخصيص للسيدات البارزات بمجالات العمل المختلفة وخاصة هوليوود.



وبجانب جينفر أنستون، خصصت مجلة Variety مجموعة من الأغلفة لتكريم الكوادر النسائية لعام 2019 تحت شعار power of women.



وكان من ضمنهن، النجمة بري لارسون، الشهيرة بتجسيدها لشخصية "كابتن مارفل"، التي ظهرت عل غلاف مخصص لها أيضا من المجلة.



والمغنية الشهيرة ماريا كيري، كما خصصت المجلة غلاف للسيدة "دانا والدين" التي أثبتت قدرتها على الإدارة بتوليها مهمة إدارة استوديوهات ديزني التليفزيونية، وإدارة برامج الترفيه على شبكة قنوات ABC الأمريكية.



وكذلك غلاف مخصص لمغنية الراب الشابة ذات الأصول الآسيوية التي نجحت في إيجاد مكانة مميزها لنفسها في عالم هوليوود، وهي الممثلة "أكوافينا".



كما خصصت مجلة Variety غلاف آخر ظهرت عليه المغنية الأمريكية الشهيرة "شاكا خان".



وجرت العادة أن تقوم مجلة Variety بنشر عددها الخاص تحت شعار power of women، مع نهاية كل عام، لتكشف عن الكوادر النسائية التي كانت لها مساهمات مميزة في هوليوود ومجالات العمل المختلفة الأخرى.



وتكون في الغالب السيدات المختارات لهذا التكريم، لديهم نجاحات إنسانية أخرى بجانب عملهم العام، مثل النجمة جينفر أنستون التي تكرس وقتها حاليا لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمستشفى St. Jude Children's Research Hospital للأطفال.







نظمت مجلة "فيرتي" حفلا كبيرا للاحتفال بسيدات هوليوود البارزات خلال عام 2019 تحت شعار Power of Women بحضور إعلامي وجماهيري كبير.