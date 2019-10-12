هايلي بلدوين تنشر لقطات جديدة لها من زفافها على جاستن بيبر



ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات من الحساب الشخصي لهايلي على موقع تبادل الصور أنستجرام، والتي كانت من حفل استقبال ضيوف الزفاف، حيث ظهرت هايلي مرتدية لحذاء رياضي على فستازن الزفاف الأبيض.



يأتي ذلك بعد أن سبق ونشرت هايلي بلدوين عدد من اللقطات الرسمية من حفل زفافها على جاستين بيبر، وذكرت صحيفة ديلي ميل أن فستان زفاف هايلي كان من تصميمات ماركة أزياء Off-White، وظهرت عارضة الأزياء الشابة تتبادل القبلات مع زوجها في عدد من اللقطات، بالإضافة لبعض اللقطات التي نشرها جاستن نفسه على حسابه الخاص.



وسبق أن احتفل الثنائي جاستين بيبر وهايلي بالدوين بيبر، بزفافهما منذ بضعة أشهر، في حفل صغير حضره الأصدقاء المقربين من عائلتيهما.



وفي زفافهما الثاني، حرص عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود على الحضور لتقديم الدعم لها ومشاركتهما هذه المناسبة المميزة.



وكان من ضمن النجوم الذين حضروا لحفل زفاف جاستن وهايلي، النجم أورلاندو بلوم وخطيبته النجمة تايلور سويفت، وآل كارداشيان، الذي حضر منهم كايلي جينر وكيم كارداشيان وكاني ويست وكريس جينر وكيندال جينر.



ومن عالم الموضة، حرص عدد كبير من العارضات من أصدقاء هايلي حضور الحفل كان منهن جيجي وبيلاد حديد، وكارا ديلفين.



وسبق لجاستين بيبر أن قد الشكر لأسرة زوجته هايلي بلدوين في منشور سابق على حسابه الخاص على موقع أنستجرام، حيث قال شكرا لكم على قبولكم بزواج ابنتكم من شخص همجي مثل.



وأرفق جاستين المنشور بصورة سابقة له مع عائلة هايلي وهم في مرحلة الطفولة.



نشرت عارضة الأزياء الشابة هايلي بلدوين لقطات جديدة لها تظهر للمرة الأولى من حفل زفافها الثاني على النجم الشاب جاستن بيبر.