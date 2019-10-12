يلتقي نادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.





فايلر يحضر مفاجأة مدوية للزمالك في القمة





المباراة ستأتي في ظروف صعبة للغاية يعيشها الزمالك بعد التعادل الأخير أمام اف سي مصر الوافد الجديد لبطولة الدوري بهدف لكل منهما، وحصد النقطة السابعة في المسابقة.





أما الأهلي فهو يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد، ثم التغلب على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأخيرا الفوز الكبير على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.





السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي بدأ في تجهيز المخضرم حسام عاشور لقمة يوم السبت المقبل، وذلك على خلفية عدم جاهزية عمرو السولية الذي تعرض لإصابة قوية أمام أسوان.





ويرفض فايلر الدفع بالثنائي العائد من الإصابة محمد محمود وسعد سمير، على الرغم من العودة والمشاركة في التدريبات.





كما طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر من جهازه المعاون بإعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدي فتحى ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات مع المنتخب الأول ،وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي صلاح محسن ورمضان صبحي للوقوف على حالتهم البدنية والفنية بشكل مستمر. ويضم المنتخب الوطني الأول ستة لاعبين من الاهلي ، ومن المقرر أن يخوض خلاله الفريق القومي مباراة ودية أمام بتسوانا الأثنين المقبل إستعداداً لخوض تصفيات أمم أفريقيا المقبلة "الكاميرون 2021" في منتصف نوفمبر المقبل.

فيما يستعد المنتخب الأولمبي، لتصفيات أفريقيا تحت 23 عاماً التى ستقام بالقاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وطلب فايلر تقريراً من مساعديه عن اللاعبين خلال فترة توقف الدوري الحالية التى يستعد خلالها الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.



