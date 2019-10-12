برساله رومانسية.. رامي جمال يحتفل بعيد زواجه

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي "تويتر" صورا تجمعه مع زوجته احنفالا بعيد زواجهما.





وعلق رامي علي الصور: "‏انهارده عيد ميلاد مراتي وعيد جوازنا كل سنه وانتي اهلي وأصحابي وحبايبي كل سنه وانتي ناجحه وقويه وسعيده ربنا ما يحرمني منك ويقدرني أسعدك ويقدرنا علي مواجهه ابتلاءات الحياه والرضا بقسمه ربنا."





وتزوج الفنان رامي جمال من زوجته ناريمان في 2014.





وأعلن الفنان رامي جمال مؤخرا تفاصيل الانتهاء من ألبومه الجديد، بتغريدة له من خلال حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، وكتب فيها:"تم الانتهاء من اختيار وتنفيذ أغانى ألبومى الجديد، وقريبا جدا إن شاء الله يتم تسليمه لشركة نجوم ريكورد، لبدء تنفيذ مرحلة ما قبل النزول والنزول، وعد بألبوم مختلف، لمرحلة مختلفة دعواتكم".





ويتعاون المطرب رامى جمال فى ألبومه الجديد مع الموزع أحمد إبراهيم بعد أن قدم معه العديد من الأغاني أبرزهم "أوعدينى"، "اتفضل امشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت".





كما يتعاون فيه مع الشاعر أحمد المالكى، وسبق و تعاون معه فى ألبومه الأخير بأغنية "بحاول أنساكى"، والتى تصدرت قائمة البحث فى يوتيوب، وهى من تأليف أحمد المالكى وألحان محمد وزيرى، وتوزيع موسيقى أحمد أمين.





وكشف رامى مؤخرا لجمهوره عن تعاونه مع الفنانة عن إليسا فى ألبومها الجديد، وعبر عن سعادته بالعمل معها، حيث نشر رامى جمال، تغريدة عبر حسابه على موقع" تويتر" قائلا فيها:"أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشى أنا عامل لـ إليسا غنوه كلامى ولحنى"، حيث قامت إليسا بالتعليق عليه قائلة: "والأغنية جميلة جدا"، وتوالت تعليقات متابعيها متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد.



