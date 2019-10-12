تامر عاشور يحيي حفلا بالتجمع الخامس 18 أكتوبر

يواصل النجم تامر عاشور، تألقه في إحياء الحفلات من مختلف الأعمار ويحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا في التجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر.





وأحيا "عاشور" أخر حفل له، في نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان، في حضور ضخم من الجمهور.



