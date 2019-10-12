تامر عاشور يحيي حفلا بالتجمع الخامس 18 أكتوبر
يواصل النجم تامر عاشور، تألقه في إحياء الحفلات من مختلف الأعمار ويحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا في التجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر.
وأحيا "عاشور" أخر حفل له، في نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان، في حضور ضخم من الجمهور.
حضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وبدأ الحفل التاسعة مساء وعلى مدار ساعتين، مقدّماً مختارات من أغنياته منها "قولوا سماح"، و"باي باي"، و"أيام"، و"من غير ما أحكيلك"، و"محظوظ"، و"دي حكاية"، وغيرها.
وتفاعل الجمهور مع عاشور، بالغناء والتصفيق والهتاف بحبهم له.
ووجه "تامر" رسالة للجمهور وإدارة النادي بعد انتهاء الحفل من خلال حسابه الشخصي للصور والفيدوهات "انستجرام" عن طريق نشر صور الحفل معلقا عليها : "أشكر كل القائمين على الحفل امبارح من تنظيم لإداره النادي لقرقتي الموسيقيه وأداره اعمالي - وبشكر الجمهور الكبير اللي شرفني امبارح وكان سبب كبير في اظهار الحفله بالشكل ده بشكر مهندسين الصوت والإضاءه وبشكر اصدقائي اللي وقفوا معايا امبارح كلهم - الف شكر.
كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.
وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".