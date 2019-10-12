للراغبين في التسوق.. أسعار الفاكهة والخضروات اليوم في أسواق محافظة قنا

أسعار الفاكهة اليوم



أسعار الخضروات اليوم





درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية



المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 21 33

طنطا 21 32

دمنهور 21 31

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 29

مطروح 20 29

السلوم 19 28

سيوة 20 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 29

الزقازيق 20 34

الإسماعيلية 19 35

السويس 22 33

العريش 21 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 34

نخل 15 31

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 16 29

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 20 36

أسيوط 19 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 42

أبو سمبل 29 40

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 27 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 34





تشهد أسواق الفاكهة والخضراوات، في أسواق محافظة قنا، اليوم السبت، ثباتًا في الأسعار، حيث تقدم بوابة الفجر في إطار الخدمة الإخبارية، أسعار الخضار والفاكهة للتعرف على الأسعار في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة قنا.وشهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من الثبات، حيث وصل سعر الجوافة من 5 جنيهات 7 ونصف للكيلو، والمشمش 15 جنيها، والعنب من 3 جنيهات الى 5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، والموز 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 25 جنيهًا.فيما شهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى7 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 8 جنيهات ونصف إلى 12 جنيه، والبسلة الخضراء من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 5 إلى 7 ونصف جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها.في حين بلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 5 جنيهات، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.