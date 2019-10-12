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مسؤول يمني يكشف عدد الأسيرات في سجون الحوثي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
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مسؤول يمني يكشف عدد الأسيرات في سجون الحوثي
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 
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أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس، اليوم السبت، أن وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، أكد أن 320 امرأة لا تزال معتقلات في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، وأن حكومة بلاده تعمل وتبذل جهود كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهن.

 

جاء ذلك في كلمة اليمن، التي ألقاها وزير حقوق الإنسان اليوم في ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي شاركت فيه اليمن ضمن مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان، والتي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على مدى يومين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس.

 

وأشار عسكر، إلى استخدام تنظيمي القاعدة وداعش للمرأة في العمليات الإرهابية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام، وأصدرت قرار بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه، وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك.

 

ونوه المسؤول اليمني بالمبادرة الخليجية، وقال إنها "قادت إلى حوار وطني شامل خرجت بوثيقة وطنية ومسودة للدستور أعطت للمرأة 30% من المشاركة السياسية، غير أن تمرد وانقلاب ميليشيا الحوثي أثر على المرحلة الانتقالية، وحال دون تطبيق ذلك، وسبب في انتكاسة كبيرة للبلاد".

 

وحمل الوزير عسكر، ميليشيا الحوثي الانقلابية أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكاتها تجاوزات قتل وإصابة المدنيين خاصة النساء والأطفال، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

ودعا وزير حقوق الإنسان المجتمع الدولي، إلى دعم جهود الحكومة لتنفيذ القرار 1325 لدعم المرأة وتمكينها، ومن أجل ذلك لابد من دعم القرار 2216، وتنفيذه كسبيل لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام.

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