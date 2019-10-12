انطلاق الحملة الإعلامية لـتوطين 2 بجدة.. اليوم

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تشهد محافظة جدة اليوم انطلاق الحملة الإعلامية للمرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف توطين 2»، وجائزة «نقدر لتوطين الوظائف؛ بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بالياسمين مول بجدة.



وتستهدف الحملة وسائل الإعلام المختلفة، وتعتمد على بث الرسائل التوعوية للشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة وبأدوات عصرية، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلانية المختلفة؛ لتكون ذراعًا توعوية تسهم في تغيير الصورة الذهنية للشباب تجاه مهنة البيع والمهن المختلفة، ومتطلبات سوق العمل في ثلاثة عشر مجالًا.



وتتميز الحملة هذا العام بإطلاق فعاليات تنافسية؛ إيمانًا بأهمية دور الشباب كونهم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما شهدته المملكة في الآونة الأخيرة من استحداث خطط التحول الاقتصادي، وإحلال وظائف للشباب السعودي.



وتقوم فكرة جائزة «نقدر» لتوطين الوظائف، على مجموعة من المسابقات التفاعلية والتحفيزية لعدد من المسارات المهنية المختلفة، وفق آلية تنظيمية ودليل إجراءات يشارك في تنفيذها لجان متخصصة، ووفق معايير واضحة لقياس مؤشرات الفعالية والتأثير، من أبرزها التميّز البيعي إضافة لمسارات خُصصت للمبادرات الاجتماعية والتعليم والإعلام، ومساهماته في توعية الشباب ولفت أنظارهم لسوق العمل ومتطلباتها، كما سيتم الإعلان عن الجائزة وهيكلها التنظيمي وآلية المشاركة بها، والجدول الزمني ومساراتها وشروط الاشتراك بشكل مفصل، والتي ستعطي مساحة واسعة لخلق فرص نوعية للشباب، وتكون بمثابة المحفِّز لكل الجهات المعنية بتوطين الوظائف.



وتعتبر الرسائل الإعلامية والأهداف التوعوية، هي أحد أهم مخرجات جائزة «نقدر» لتوطين الوظائف، وقيمة مضافة للجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، وما يصاحبها من فعاليات وأنشطة توعوية وتنموية متنوعة، من أجل تحفيز الشباب، وخلق مساحة من التنافس بين جيل واعد ومنتج.



