ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في محافظة قنا

درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





القاهرة 22 34

شبين الكوم 21 33

طنطا 21 32

دمنهور 21 31

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 29

مطروح 20 29

السلوم 19 28

سيوة 20 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 29

الزقازيق 20 34

الإسماعيلية 19 35

السويس 22 33

العريش 21 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 34

نخل 15 31

نويبع 25 33

طابا 20 31

كاترين 16 29

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 20 36

أسيوط 19 38

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 42

أبو سمبل 29 40

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 27 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 34





تشهد حالة الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت في محافظة قنا، تغيرًا بسيطًا في درجات الحرارة والتي ارتفعت نسبيًا، حيث سجلت درجة الحرارة الكبرى 40 درجة، فيما بلغت الدرجة الصغرى 25 درجة.وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، عبر الموقع الرسمي للهيئة، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.وعن حالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.المدينة الصغرى العظمى