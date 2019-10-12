قائمة جوائز أوسكار السينما العربية





أعلنت مؤسسة دير جيست القائمة على حفل توزيع جوائز أوسكار السينما العربية ACA للأفلام في بيان، لها حصول الفنان ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في فيلم ”تراب الماس“.





كما نال الكدواني أيضًا جائزة أفضل ممثل دور كوميدي عن دوره في فيلم ”طلق صناعي“.





وحصلت النجمة منة شلبي، على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في فيلم ”تراب الماس“.





وحصلت الفنانة دلال عبد العزيز، جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي عن دورها في فيلم ”البدلة“، أما الفنان محمد ممدوح فاقتنص جائزة أفضل ممثل دور ثان عن دوره في فيلم ”تراب الماس“.





وحصلت للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها في فيلم ”عيار ناري“، وذهبت جائزة أفضل سيناريو لأبو بكر شوقي عن فيلم ”يوم الدين“.





وحصل فيلم "يوم الدين" على جائزة أفضل فيلم لعام 2019.



