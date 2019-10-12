ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قائمة جوائز أوسكار السينما العربية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
Advertisements
قائمة جوائز أوسكار السينما العربية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أعلنت مؤسسة دير جيست القائمة على حفل توزيع جوائز أوسكار السينما العربية ACA للأفلام في بيان، لها حصول الفنان ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في فيلم ”تراب الماس“.

كما نال الكدواني أيضًا جائزة أفضل ممثل دور كوميدي عن دوره في فيلم ”طلق صناعي“.

وحصلت النجمة منة شلبي، على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في فيلم ”تراب الماس“.

وحصلت الفنانة دلال عبد العزيز، جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي عن دورها في فيلم ”البدلة“، أما الفنان محمد ممدوح فاقتنص جائزة أفضل ممثل دور ثان عن دوره في فيلم ”تراب الماس“.

وحصلت للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها في فيلم ”عيار ناري“، وذهبت جائزة أفضل سيناريو لأبو بكر شوقي عن فيلم ”يوم الدين“.

وحصل فيلم "يوم الدين" على جائزة أفضل فيلم لعام 2019.

فيما استحوذ فيلم ”تراب الماس“ على بقية الجوائز وهي أفضل إخراج لمروان حامد وأفضل مونتاج لأحمد حافظ. 
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفنانة أسماء أبو اليزيد الفجر الفني اسماء ابو اليزيد اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status