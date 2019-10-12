ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق "كأس أسرة من أجل مصر 4" بجامعة عين شمس

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
Advertisements
انطلاق كأس أسرة من أجل مصر 4 بجامعة عين شمس
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
تنظم أسرة من أجل مصر المركزية، مسابقة "كأس من أجل مصر ٤" وذلك تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويقام الكأس في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليتي التجارة والصيدلة وذلك خلال الفترة من ١٢: ١٧ أكتوبر  تحت أشراف أ. د. تامر راضي رائد الأسرة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع وأ. طارق أحمد مدير عام رعاية شباب الجامعة أ. أحمد خالد منسق الأسرة والطالب أشرف خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب عمرو محمد أخ أكبر الأسرة.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: كاس اسرة من اجل مصر جامعة عين شمس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status