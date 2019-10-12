انطلاق "كأس أسرة من أجل مصر 4" بجامعة عين شمس





ويقام الكأس في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليتي التجارة والصيدلة وذلك خلال الفترة من ١٢: ١٧ أكتوبر تحت أشراف أ. د. تامر راضي رائد الأسرة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع وأ. طارق أحمد مدير عام رعاية شباب الجامعة أ. أحمد خالد منسق الأسرة والطالب أشرف خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب عمرو محمد أخ أكبر الأسرة.

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية، مسابقة "كأس من أجل مصر ٤" وذلك تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.