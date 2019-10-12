جامعة عين شمس تشارك في أسبوع شباب الجامعات الأفريقي الأول



ويقام الأسبوع بجامعة أسوان بمشاركة 21 دولة أفريقية وأكثر من 20 جامعة مصرية، وذلك خلال الفترة من ٢٥:١٩ من أكتوبر الجاري وذلك بهدف تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون بين الجامعات الأفريقية والمصرية وتبادل الثقافات بين الشباب العربي الأفريقي وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي فى أفريقيا وتبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك.



وأوضح أ. د. عبد الفتاح سعود، أن الجامعة تشارك في عدد من المسابقات هي: "السباحة - الشطرنج - الاختراعات والابتكارات - البرمجيات - الغناء الفردي - الأفلام القصيرة - الشعر - المراسل التليفزيوني - قصص الخيال العلمي - التصوير الزيتي - التصوير الضوئي - الرسم" من خلال الوفد المشارك الذي يمثل جامعة عين شمس العريقة.



والذي يشمل ١٠ من طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في مختلف أنشطة وفعاليات الأسبوع.

تشارك جامعة عين شمس، في أسبوع شباب الجامعات الأفريقي الأول، تحت رعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ. د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لهذا العام.