بـ3 عروض مسرحية.. جامعة عين شمس تختتم فعاليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد

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أقيم على خشبة مسرح رعاية شباب جامعة عين شمس، عرض "الحذاء الثقوب تحت المطر"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور أ. مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني وأ. هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية.



ويعد عرض" الحذاء المثقوب تحت المطر" أحد عروض مهرجان التمثيل المسرحي الكبرى بجامعة عين شمس وحاصل على المركز الرابع وشارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري وحصل على جائزة أفضل عرض وجائزة أفضل ممثل للطالب مصطفى خطاب وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني وأفضل اخراج وأفضل نص معد عن نص أدبي والعرض قدمه فريق التمثيل المسرحي لكلية الهندسة.



وكما أقيم أيضًا عرض مسرحية" تريفوجا" ضمن فاعليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد ويعد العرض الثاني خلال المهرجان والجدير بالذكر أن العرض حصل على المركز الأول في مسابقة الاكتفاء الذاتي التي تنظمها الجامعة بين كليات الجامعة المختلفة، كما حصل العرض على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية من خلال عرضه ضمن مسابقة إبداع 7 والتي تنظمها وزارة الشباب وحصل على جائزة المركز الثاني على أكثر من 33 عرضا مسرحيا مقدم من الجامعات والأكاديميات الحكومية والخاصة وذلك خلال العام الجامعي الماضي 2018- 2019.



وسبق عرض "ضليلة الحمار" تمثيل فريق كلية الآداب إخراج الطالب محمد عصام والعرض مأخوذ عن نص "قضية ظل الحمار" للكاتب المسرحي السويسري، فريدريش دورينا والعرض حصل على المركز الثالث في مسابقة الاكتفاء الذاتي وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية.